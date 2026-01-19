Casi lo mata: una chica de 18 años atropelló a su novio en La Plata tras una discusión
La víctima, de 25 años, sufrió graves heridas y permanece internada. La adolescente quedó detenida por tentativa de homicidio.
Una joven de 18 años fue detenida en la ciudad bonaerense de La Plata por atropellar a su pareja tras una discusión. El joven, que se desplazaba en bicicleta, resultó gravemente herido y permanecía internado. El violento incidente de tránsito se registró el sábado en la intersección de las calles 520 y 207 de la localidad platense de Abasto. Allí, Nahiara Aylin Rabbia embistió con su auto Ford Focus a Mario Daniel Medina, de 25 años, quien circulaba en bicicleta.
Fuentes policiales detallaron que el hecho salió a la luz luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente. Cuando efectivos de la Comisaría 7ma de Abasto llegaron al lugar, encontraron a Medina herido y tendido sobre la vereda junto a su bicicleta. Unos metros más adelante estaba estacionado el Ford Focus con el parabrisas completamente destruido.
Los investigadores lograron reconstruir cómo habían sido los minutos previos al hecho. A partir de testimonios de la propia víctima y de testigos, supieron que previamente la pareja había mantenido una fuerte discusión. Luego del altercado, Rabbia se subió al auto y persiguió a Medina hasta atropellarlo.
El joven fue socorrido en un primer momento por los propios vecinos que presenciaron la secuencia y que sostuvieron ante la policía que el atropello había sido intencional. Luego, fue trasladado en una ambulancia del SAME bonaerense al Hospital de Romero, donde los médicos le diagnosticaron un desplazamiento de cadera y múltiples traumatismos. El joven permanece internado y bajo observación, a la espera de una posible intervención quirúrgica.
En cuanto a la conductora del auto, fue aprehendida y trasladada a la comisaría Séptima, donde quedará detenida, imputada por el delito de "tentativa de homicidio". El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la realización de peritajes sobre los vehículos y ya recabó testimonios de vecinos y familiares.
Fuentes del caso sostuvieron que no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja, aunque testigos relataron que mantenían una relación conflictiva.
