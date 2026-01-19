Casi lo mata: una chica de 18 años atropelló a su novio en La Plata tras una discusión

mujer atropello a su novio

En cuanto a la conductora del auto, fue aprehendida y trasladada a la comisaría Séptima, donde quedará detenida, imputada por el delito de "tentativa de homicidio". El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la realización de peritajes sobre los vehículos y ya recabó testimonios de vecinos y familiares.