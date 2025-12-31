Casi vuelca y mata a dos personas en Ensenada por mirar el celular: la maniobra del milagro

La mujer solía grabarse mientras manejaba, una conducta temeraria que contribuye al historial de imprudencia que ahora analiza la justicia bonaerense a raíz del accidente en el que atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera, de 49 años.

Olivera no solo estaba a días de cumplir 50 años, sino que además esperaba convertirse en padre por primera vez en el corto plazo.

"Ojalá te sirva", escribió Quevedo al pie de una publicación donde se la ve más interesada en hablarle a su teléfono que en mirar la ruta.

"Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil, todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa", comentaba la mujer en el mismo clip que compartió en redes sociales, y que hoy podría jugarle totalmente en contra.