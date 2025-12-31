Casi vuelca y mata a dos personas en Ensenada por mirar el celular: la maniobra del milagro
En un momento de descuido el hombre perdió el control de su vehículo y estuvo a punto de causar una tragedia en la última semana del año. Todo quedó grabado.
Un hombre casi provoca una tragedia esta semana en la localidad bonaerense de Ensenada, donde estuvo a punto de atropellar a dos personas con su auto por estar mirando el celular. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del Municipio.
El episodio se volvió viral este miércoles, cuando salió a la luz el video en el que se ve el momento en que un Chevrolet Spin gris chocó de atrás a un Fiat Punto blanco cuando circulaban por la avenida Almirante Brown y calle 16, en Ensenada.
Lo siguiente que ocurrió es difícil de describir, pero existe el video para mostrarlo: el conductor perdió el control de su auto y se aproximó a toda velocidad en diagonal a quienes esperaban en una parada de colectivos en la vereda.
Por increíble que parezca el conductor del Chevrolet logró maniobrar antes de volcar sobre las personas y esquivó la tragedia.
Mientras tanto, en Benavídez, provincia de Buenos Aires, Yesica Loreley Quevedo fue detenida e imputada este miércoles por el delito de homicidio culposo por atropellar y matar a un hombre mientras conducía bajo los efectos del alcohol.
La mujer solía grabarse mientras manejaba, una conducta temeraria que contribuye al historial de imprudencia que ahora analiza la justicia bonaerense a raíz del accidente en el que atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera, de 49 años.
Olivera no solo estaba a días de cumplir 50 años, sino que además esperaba convertirse en padre por primera vez en el corto plazo.
"Ojalá te sirva", escribió Quevedo al pie de una publicación donde se la ve más interesada en hablarle a su teléfono que en mirar la ruta.
"Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil, todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa", comentaba la mujer en el mismo clip que compartió en redes sociales, y que hoy podría jugarle totalmente en contra.
