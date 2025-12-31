Desesperado pedido de la familia del hombre que murió atropellado en Nordelta: "Justicia sería que..."
Luego de que la Justicia liberara a Yésica Loreley Quevedo tras el pago de la fianza, la familia de Ramón Oscar Olivera hizo un reclamo de justicia.
Ramón Oscar Olivera tenía un motivo especial para celebrar: estaba por cumplir 50 años y esperaba a su primer hijo. Sin embargo, una conductora ebria terminó con sus sueños en una calle de Nordelta. Hoy, mientras la responsable está libre bajo fianza, su familia intenta procesar el horror.
Su sobrina, Estefi Carmona, lidera el pedido de justicia: “Justicia sería que esté presa, o al menos saquen su registro, que no lo vuelva a tener nunca más. Para que no vuelva a suceder”. La joven no duda en calificar el acto de la imputada: “Para nosotros salir alcoholizada, es más a tanta velocidad, es salir a matar”.
Al recordar a Olivera, la tristeza domina el relato: “Lo recuerdo con mucho cariño, uno de los más pegados a mí”, explicó Estefi, agregando que “mi familia se encuentra destrozada”. Lo más doloroso fue el anuncio que nunca llegó a hacerse: “Sólo algunos de la familia sabían que iba a ser padre por primera vez. Y ahora cumplía los 3 meses, iba a contarles a todos, hacerlo público. Y no le dio tiempo”.
La tragedia dejó una marca imborrable: “Se siente un montón la pérdida, más siendo tan trágica”.
Luego del siniestro, la conductora fue detenida e imputada por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, este martes recuperó la libertad tras pagar una fianza, situación que generó una profunda bronca e indignación.
Según trascendió, la víctima trabajaba como personal de mantenimiento en un country de Nordelta y vivía en Malvinas Argentinas. Todos los días debía tomar tres colectivos para llegar a su lugar de trabajo, recorrido que realizaba de manera habitual hasta el trágico desenlace.
La investigación quedó actualmente a cargo del fiscal José Amallo, aunque en una primera instancia había intervenido Cosme Iribarren. La causa continúa en trámite mientras la familia de Olivera reclama justicia por una muerte que consideran evitable.
