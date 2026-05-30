Caso Agostina Vega: renunció el abogado del detenido Barrelier por diferencias en la estrategia de defensa

Se confirmó que Agostina ingresó a una vivienda de barrio Cofico la noche del sábado 23 de mayo.

Se descartó la presencia del automóvil rojo que, según hipótesis anteriores, habría retirado a la adolescente del lugar.

Se logró probar que Barrelier utilizó un Ford Ka negro para trasladarse hasta barrio Ampliación Ferreyra, zona donde posteriormente se realizaron los rastrillajes que concluyeron con el hallazgo del cuerpo.

En paralelo, se conoció que el fiscal García aceptó al padre de la víctima como querellante particular, mientras que la solicitud de la madre fue denegada, una determinación que podría influir en la dinámica futura de la querella. Con la renuncia del abogado defensor, se espera que en las próximas horas se designe una nueva representación legal para que Barrelier pueda continuar ejerciendo su derecho a defensa en el proceso judicial.