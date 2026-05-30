Caso Agostina Vega: renunció el abogado del detenido Barrelier por diferencias en la estrategia de defensa
Jorge Sánchez del Bianco dejó de representar al detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba tras alegar "diferencias técnicas irreconciliables".
oviEn medio de una investigación que conmociona a Córdoba y a todo el país, el caso por la desaparición y muerte de Agostina Vega sumó una novedad de alto impacto este sábado: Jorge Sánchez del Bianco presentó su renuncia indeclinable a la defensa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso y único detenido en la causa.
Motivos de la salida
La decisión fue ratificada por el propio letrado en diálogo con Cadena 3. "Renuncié por diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante", fundamentó Sánchez del Bianco, descartando así cualquier especulación sobre su alejamiento. La salida se formalizó poco después de la segunda declaración indagatoria de Barrelier ante el fiscal Raúl Garzón.
IMPORTANTE: La peor noticia: hallaron sin vida a Agostina Vega
A pesar de que el defensor había desmentido rumores de renuncia el viernes, la situación dio un giro definitivo tras conocerse nuevos elementos de relevancia en el expediente. Según trascendió, en su reciente declaración, el imputado habría modificado puntos clave de su relato inicial.
Avances en la investigación del crimen de Agostina Vega
La causa, que avanza con celeridad, ha logrado establecer puntos fundamentales para la fiscalía:
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Se confirmó que Agostina ingresó a una vivienda de barrio Cofico la noche del sábado 23 de mayo.
Se descartó la presencia del automóvil rojo que, según hipótesis anteriores, habría retirado a la adolescente del lugar.
Se logró probar que Barrelier utilizó un Ford Ka negro para trasladarse hasta barrio Ampliación Ferreyra, zona donde posteriormente se realizaron los rastrillajes que concluyeron con el hallazgo del cuerpo.
En paralelo, se conoció que el fiscal García aceptó al padre de la víctima como querellante particular, mientras que la solicitud de la madre fue denegada, una determinación que podría influir en la dinámica futura de la querella. Con la renuncia del abogado defensor, se espera que en las próximas horas se designe una nueva representación legal para que Barrelier pueda continuar ejerciendo su derecho a defensa en el proceso judicial.
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