Muerte de Agostina Vega: EN VIVO conferencia de prensa del fiscal Garzón y el ministro Quinteros

El caso ha generado una profunda conmoción social y política. Actualmente, la Justicia mantiene a Claudio Barrelier como el único detenido en el expediente y principal sospechoso. Con la aparición del cuerpo, la fiscalía avanza ahora en la reconstrucción final de los hechos, buscando determinar con exactitud las responsabilidades y el encadenamiento de los sucesos que terminaron en este trágico desenlace en el sudeste de la capital cordobesa.