Muerte de Agostina Vega: EN VIVO conferencia de prensa del fiscal Garzón y el ministro Quinteros
Tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente Agostina Vega de 14 años en un descampado, las autoridades de Córdoba brindan detalles.
Luego de una semana de intensa búsqueda que mantuvo en vilo a todo el país, las autoridades provinciales convocaron a una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Córdoba. El objetivo es informar los pormenores del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la menor de 14 años encontrada sin vida en un predio de barrio Ampliación Ferreyra.
Detalles de la investigación de la muerte de Agostina Vega
IMPORTANTE: La peor noticia: hallaron muerta a Agostina Vega
El encuentro, programado para las 18:30, contará con la palabra del fiscal de la causa, Raúl Garzón, y del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Se espera que ambos funcionarios brinden precisiones sobre las circunstancias del hallazgo, los resultados preliminares de las tareas investigativas y cómo continuará el proceso judicial.
El caso ha generado una profunda conmoción social y política. Actualmente, la Justicia mantiene a Claudio Barrelier como el único detenido en el expediente y principal sospechoso. Con la aparición del cuerpo, la fiscalía avanza ahora en la reconstrucción final de los hechos, buscando determinar con exactitud las responsabilidades y el encadenamiento de los sucesos que terminaron en este trágico desenlace en el sudeste de la capital cordobesa.
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