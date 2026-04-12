Estremecedor parte médico de Ángel López al ingresar en un hospital de Comodoro Rivadavia: "Golpe previo"
La muerte del niño de 4 años continúa conmocionando al país entero y, de a poco, comienzan a surgir pruebas que complican a su madre y la pareja de ésta.
Un nuevo elemento de vital importancia ha surgido en la investigación por el fallecimiento de Ángel, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia. El informe del equipo de salud que realizó el traslado de emergencia al hospital reveló la existencia de una lesión física anterior al desenlace.
De acuerdo con los registros de su historia clínica, el menor fue atendido por médicos del servicio 107, ingresando al centro asistencial en condiciones sumamente graves. “Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”, detalla textualmente el parte médico oficial.
Además, indicaba: “Se recibe paciente en mal estado en general, estado crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos y se continúa con ventilación presión positiva. Se constatan pulsos”.
Este reporte, elaborado durante los primeros auxilios, no solo confirma la fragilidad del estado del pequeño al momento de su llegada, sino que también plantea dudas fundamentales sobre los hechos ocurridos antes de su muerte, los cuales están siendo analizados por la justicia.
La gravedad del estado de Ángel al momento de ser trasladado demandó un accionar desesperado por parte de los profesionales de la salud. En medio de este escenario crítico, surgió un detalle que ahora es central para la justicia: la mención de un golpe o lesión preexistente en el historial de atención.
A partir de este hallazgo, las autoridades centrarán sus esfuerzos en reconstruir la cronología de las horas previas al fallecimiento. El objetivo principal será determinar fehacientemente si ese traumatismo fue el factor desencadenante o si tuvo una vinculación directa con el trágico desenlace del menor.
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