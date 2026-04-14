Caso Ángel López: indagan a la mamá y al padrastro del niño en Comodoro Rivadavia
Mariela Altamirano y su pareja, Michel Kevin González, enfrentarán la audiencia de control de detención ante el fiscal Alejandro Solís. Los informes preliminares de la autopsia revelaron que el nene tenía golpes en la cabeza.
La investigación por el crimen de Ángel López, el nene de 4 años que fue asesinado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, tendrá este martes un día clave: la madre del chico, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González, detenidos desde el domingo a la noche como principales sospechosos, serán imputados formalmente POR homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.
La audiencia será a partir de las 11. Los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazabal expondrán las pruebas ante el juez penal Alejandro Solís para sostener la acusación. Luego, los acusados tendrán la posibilidad de declarar, aunque no se descarta que opten por el silencio por recomendación de sus defensores.
Ambos permanecían alojados en dependencias policiales, él en Comodoro Rivadavia y ella en Rada Tilly, y serán trasladados bajo estrictas medidas de seguridad. Se prevé que el ingreso se realice por el acceso vehicular del tribunal para evitar el contacto con la prensa y posibles manifestaciones.
A primera hora de la mañana se convocó a una marcha que partirá a unas diez cuadras del lugar y se dirigirá hacia los tribunales para exigir justicia por el niño.
De acuerdo con la información publicada por el portal ADN Sur, Roberto Castillo, el abogado que representa al papá de Ángel, sostuvo que la querella apunta a un homicidio agravado y aseguró contar con un testigo clave.
“Ellos vivían dentro de un círculo de violencia. Había violencia entre ellos y con los chicos. Y tenemos un testigo clave que da cuenta de que Michel le pegaba a Ángel”, afirmó en declaraciones realizadas este lunes.
Castillo también cuestionó la versión de la mamá del nene: “Dice que supervisaba cómo respiraba Ángel, algo que no es normal a los 4 o 5 años. No cuenta algo que pasó antes de eso. Y aparecen testigos que complementan lo que no está contando públicamente. Es prueba que se le va a leer mañana, conjuntamente con los cargos”.
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