Confesó uno de los detenidos por el crimen de la embarazada en Comodoro Rivadavia: "No voy a negar..."
Una mujer embarazada murió tras recibir un balazo en la cabeza en un ataque contra su domicilio en Comodoro Rivadavia. Su pareja sobrevivió pero está internada.
La Justicia de Chubut detuvo días atrás a dos hombres acusados por el aseinato de Mariana Soledad Calfuquir, una mujer de 33 años que fue baleada el 19 de mayo pasado, cuando fue con su pareja a una casa de Comodoro Rivadavia para reclamar una deuda.
"No voy a negar que fui el autor de los disparos. Temí por la integridad física de mi familia", aseguró Mayco Emiliano David Serrano durante la audiencia de control de detención que se realizó este jueves tanto para él como para su hermano y segundo detenido, Juan Julio Serrano.
Medios de Chubut informaron que el tiroteo en el barrio Máximo Abasolo se habría producido por un ajuste de cuentas: Calfuquir y su pareja, Luis Uribe, se presentaron en la casa de los hermanos Serrano, ubicada en el barrio Máximo Abasolo de Comodoro Rivadavia, para reclamar el pago de una deuda de $250.000.
"Él llega y yo salgo y lo saludo. No tenía trato con ellos", relató Mayco en referencia a la llegada de Luis Uribe. La escena escaló rápidamente.
"Yo escucho a Uribe que le dispara a mi hermano y trato de contener a mis padres", detalló el hombre, quien aseguró que "no existe" un conflicto con el hombre pero se hizo eco de la hipótesis principal del caso.
"Dicen que mi hermano le debía plata, pero no teníamos problemas", sostuvo.
Sin embargo, los problemas se presentaron el 19 de mayo pasado en la puerta de su casa familiar, sobre la calle 12 de Octubre, donde Uribe encaró a Juan Julio Serrano mientras Calfuquir lo esperaba en el auto, un Volkswagen Polo con vidrios polarizados.
Los Serrano se defendieron a tiros. Uno o ambos hermanos dispararon contra el Volkswagen e hirieron en la cabeza a Calfuquir, que murió casi en el acto. Luego se supo que la mujer estaba embarazada de dos meses.
"No quise terminar con la vida de Mariana. El auto era polarizado y no vi que había otra persona", aseguró el detenido.
Luis Uribe, de 30 años, sobrevivió al tiroteo pero fue operado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia por una bala en el abdomen. Desde ese centro médico emitió amenazas sobre "extinguir" a toda la familia Serrano.
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