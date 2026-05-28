Confesó uno de los detenidos por el crimen de la embarazada en Comodoro Rivadavia: "No voy a negar..."

"Dicen que mi hermano le debía plata, pero no teníamos problemas", sostuvo.

Sin embargo, los problemas se presentaron el 19 de mayo pasado en la puerta de su casa familiar, sobre la calle 12 de Octubre, donde Uribe encaró a Juan Julio Serrano mientras Calfuquir lo esperaba en el auto, un Volkswagen Polo con vidrios polarizados.

Los Serrano se defendieron a tiros. Uno o ambos hermanos dispararon contra el Volkswagen e hirieron en la cabeza a Calfuquir, que murió casi en el acto. Luego se supo que la mujer estaba embarazada de dos meses.

"No quise terminar con la vida de Mariana. El auto era polarizado y no vi que había otra persona", aseguró el detenido.

Luis Uribe, de 30 años, sobrevivió al tiroteo pero fue operado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia por una bala en el abdomen. Desde ese centro médico emitió amenazas sobre "extinguir" a toda la familia Serrano.