¿De qué murió Ángel López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia?
El niño llegó en estado de gravedad al Hospital Regional, donde murió después de algunas horas en coma. La Justicia investiga presuntos maltratos de su madre.
La comunidad de Comodoro Rivadavia sigue conmocionada tras el fallecimiento de Ángel Nicolás López, el pequeño de cuatro años que llegó sin vida al Hospital Regional.
Si bien el deceso ocurrió mientras estaba al cuidado de su madre, la investigación dio un giro determinante tras la autopsia: los informes preliminares revelaron "lesiones internas en la cabeza", un hallazgo que coloca a la progenitora como la principal señalada y bajo una estricta investigación por muerte dudosa.
IMPORTANTE: El desgarrador video que analiza la Justicia tras la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia
El Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de peritajes para esclarecer la muerte de Ángel, luego de que las circunstancias del fallecimiento fueran calificadas como dudosas.
Todo comenzó el 5 de abril con un pedido de auxilio médico por supuestos problemas respiratorios. No obstante, el personal de salud halló al menor en paro al arribar a la vivienda. Aunque la madre declaró que los síntomas comenzaron repentinamente alrededor de las 7:00, las autoridades buscan determinar qué ocurrió realmente en esa habitación antes del desenlace fatal.
Ángel, el niño de 4 años que habría sido víctima de su propia madre
La tragedia de Ángel comenzó el domingo de Pascuas a las 7 de la mañana, con la descompensación del chico. Fue en ambulancia al Hospital Regional, donde ingresó en estado crítico a las 8.35. Allí quedó internado.
"Se hace la reanimación cardiopulmonar avanzada y responde desde el punto de vista circulatorio, recobrando ritmo cardíaco, pero nunca recupera lo respiratorio", dijo Luis Cisneros, jefe de Pediatría del hospital. Seguidamente, calificó al niño como un "paciente en estado crítico que nunca respondió" durante sus horas en terapia intensiva.
Murió poco antes de la medianoche del domingo.
Lorena Andrade, pareja del papá biológico del nene, contó que el chico estaba bajo el cuidado de la madre por decisión judicial a pesar de que, según ella, el vínculo entre los dos era prácticamente inexistente.
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