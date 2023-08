A casi 12 años del crimen de Candela, el de Morena conmociona al país: todo sigue igual

Desde el caso Candela nada cambió y todo se olvidó. Siguen los muertos a manos de sicarios por la droga. ¿Por qué cambiaría hoy?, ¿por quée pararían los motochorros de delinquir?

Verdaderamente la inseguridad nunca fue tomada en serio. Desgraciadamente fue utilizada para que la desgracia del ciudadano común sea aprovechada hipócritamente por los no comunes para sus propios beneficios.

Imágenes, audios mensajes e información salían desde los celulares que los reos tienen dentro de las celdas de la comisaría de Lanús. Videos que mostraban lo que a un periodista le cuesta mucho lograr, hallar y grabar porque la justicia se lo niega o se lo prohíbe (como mostrar el rostro de los criminales y otras).

¿De qué estamos hablando cuando debatimos enojados? Van mis condolencias a la familia de la pequeña víctima y mi absoluto respeto, pero mi escrito tiene otra dirección. Los delincuentes viven whatsappeando entre sí y entre los que están en libertad. Tienen sueldo, comen gratis, usan teléfono, tienen internet, miran fútbol gratis, etc.

Cuando el delincuente que está en la calle ve la confortable realidad que los detenidos viven detrás de las rejas, decide matar literalmente por estar adentro. Reflexionan pensando que puede vivir como en las cintas yankis. No puede ir a un boliche o gozar de caminar por la calle , pero vivir adentro es de película. Hasta su ración de drogas está asegurada y si se las ingenia, puede llegar a comercializarlo dentro del barrio privado "Cárcel del Sol". perdón por la ironía.

Un tumor nace crece y se desarrolla desde adentro y termina arrasando con todo. La delincuencia es como un tumor. Con la diferencia que su quimioterapia que se conoce como "Derechos humanos" es más efectiva a la hora de protegerlos.

Desde adentro manejan todo. No tienen mayor cultura que un juez, pero son más inteligentes a la hora de delinquir. No tienen mejor preparación que un profesional de la fuerza, pero tienen mayor eficacia. No tienen dinero para comprar armas sin embargo tienen mejor armamento que las autoridades.

Sigamos debatiendo sin destino, sin darle entidad y sin intención de solucionar el tema. Entre el caso Candela y Morena hubo muchos crímenes de menores, con la diferencia que no ocurrieron en el conurbano bonaerense, ni en CABA y tampoco en un momento eleccionario.

El 22 de agosto de 2011 creí que algo nacía para solucionar la inseguridad, ¡¡que ingenuo!! A 12 años todo me demuestra que nunca habrá un final.