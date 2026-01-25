Caso Jeremías Monzón: el hermano de un acusado amenazó de muerte a un joven cercano a la víctima

“ Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca ”, manifestó Rugna en diálogo con Sol Play.

El abogado subrayó que no descartan ninguna hipótesis respecto a que existe la posibilidad que el archivo haya sido dado a conocer por fuentes de la pesquisa.

La detención de la madre de Milagros

En las últimas horas, la madre de Milagros fue arrestada. El fiscal logró reunir elementos de prueba que la ubican como posible partícipe del crimen. En la misma causa también están imputados otros dos menores de 14 y 15 años, quienes habrían sido los autores materiales del ataque. Los menores fueron restituidos a sus familias por su edad y quedaron bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez. Ambos deberán reincorporarse en los próximos días al ciclo lectivo.

Imágenes escalofriantes del asesinato

Hace varios días trascendió un escalofriante video en el que se ve y se escucha a los asesinos del chico de 15 años cometiendo el aberrante crimen, que ellos mismos grabaron.

En las imágenes viralizadas en redes sociales y a través de canales de difusión como Whatsapp y Telegram, se ve a Jeremías gritando de dolor y a sus verdugos, la adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15, golpeándolo y cortándolo mientras le exigen el teléfono celular y le reclaman unos presuntos “videos”.

“¿Dónde tenés los videos?”, le preguntan con insistencia. “Estoy sangrando”, responde Jeremías. “En el celu”, responde. “¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular”, le reclaman. Él da la clave y, en ese momento, se puede escuchar la voz de quien era su novia: “Matalo”, pide.

Antes, los los captores le peguntan a su víctima: “¿A quién le pasaste los videos?” Jeremías responde: “No tengo videos de nada". Entonces, uno de los asesinos le dice a otro: “Ya está, dejalo”. Pero la ahora detenida da la orden fatal: “No, no. Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello…” Y ríe. “Ya está, lo maté, le di en el cora”, le responde su cómplice, mientras los tres ríen y cantan.