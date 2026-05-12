Crimen de Jeremías Monzón: la Justicia de Santa Fe sobreseyó a uno de los menores acusados
Por ahora Milagros A., de 16 años, es la única de los menores que fue imputada junto a su madre, Nadia Juárez, quien está detenida en una cárcel de Rosario.
La Justicia de Santa Fe resolvió este martes el sobreseimiento de un adolescente de 15 años que fue acusado por el crimen de Jeremías Monzón, que fue asesinado a puñaladas en diciembre de 2025 tras ser llevado bajo engaño a un depósito abandonado en la localidad de Santo Tomé.
El adolescente, que tenía 14 años al momento del crimen, fue identificado como B.S.V., uno de los chicos que habrían grabado el ataque a Jeremías, de 15.
Jeremías Monzón desapareció el 18 de diciembre de 2025 tras salir de su casa en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, acompañado por Milagros A., de 16 años, que era su novia.
Milagros habría sido la encargada de llevar a Jeremías al depósito abandonado donde los esperaban otros dos chicos, ambos de 14 años.
Una vez reunidos adentro del edificio, los adolescentes atacaron a Jeremías a puñaladas en un cuarto y grabaron todo el suplicio para mostrarlo en redes sociales y a través de sus chats.
Jeremías murió tras recibir al menos 20 puñaladas y su cuerpo fue hallado cuatro días más tarde por personal que cuidaba del exterior del depósito.
Aunque el Congreso de la Nación aprobó en febrero de este año un nuevo régimen penal juvenil, por el cual los menores de edad son imputables a partir de los 14 años, la norma no puede ser aplicada de manera retroactiva, así que la Justicia de Santa Fe desvinculó a B.S.V. de la causa.
Mientras tanto, Milagros A. sigue alojada en un reformatorio de Rosario al ser la única de los menores que fue imputada en la causa que está caratulada como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas.
La única pena en expectativa es la prisión perpetua.
Además, la madre de Milagros, Nadia Juárez, quedó detenida en una cárcel de mujeres de Rosario en calidad de partícipe secundaria del asesinato.
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