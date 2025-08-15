Claudio Contardi seguirá detenido: rechazaron el pedido de prisión domiciliaria

El exmarido de Julieta Prandi había sido condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra su expareja y madre de dos de sus hijos, y la defensa intentó apelar a la situación familiar y al estado de vulnerabilidad de su pareja, madre de la bebé de tres semanas. Fernando Sicilia, abogado defensor, destacó en su escrito de 10 páginas que su cliente no representaba amenaza alguna para la denunciante ni para sus hijos, y que durante todo el proceso había mantenido una conducta respetuosa ante la justicia.