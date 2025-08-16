Los usuarios de las redes sociales destrozaron a Analía Franchín tras su cruce con Julieta Prandi

julieta prandi condena contardi

El feroz cruce entre Julieta Prandi y Analía Franchín por una polémica pregunta sobre Contardi

Julieta Prandi se mostró tajante con Analía Franchín durante una entrevista en A la Barbarossa, a raíz de una pregunta que hizo referencia a la actual pareja de Claudio Contardi, su exmarido.

La conductora, que viene denunciando públicamente episodios de violencia y maltrato por parte de Contardi, no ocultó su indignación frente a los comentarios de la panelista y explicó los motivos de su reacción.

El momento de tensión surgió cuando Franchín le planteó: “Vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra, creo que es muy difícil ponerse en el lugar de esa mamá con una beba de 20 días. En ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo con que le den la domiciliaria para paternar a esa nena?”

Molesta por la pregunta, Prandi le respondió con dureza: “Me cuesta responderte, Analía, porque siempre tu empatía conmigo fue cero. Sos la única en esa mesa que me está pidiendo que me ponga en la piel de esa familia. ¿Quién se puso en mi lugar tantos años?”

La situación escaló cuando la modelo cuestionó el enfoque de Franchín y expresó: “Me sorprende que tu único interés sea hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o que digas ‘pobre la nueva esposa’. No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Pienso que este ser nefasto tuvo una beba solo para tener este recurso”, enfatizó.

Luego, continuó: “Yo conozco de quién estoy hablando, lo padecí 20 años. Te puedo decir que hasta eso está calculado en su vida. Tengo que ponerme a pensar en mí. Les agradezco la comunicación pero voy a dejar esto acá”, anunció, dando por terminada la charla.

En ese momento, Franchín intentó bajar el tono del cruce con una disculpa: “Te pido disculpas, yo estaba pensando en esa bebita”.

Pero Prandi no dio marcha atrás y reafirmó su posición: “Por favor te lo pido, pasé un infierno. Te puedo caer más o menos simpática, ¿en dónde me querés poner a pensar en esa bebita? No tengo nada contra esa nena”.