El abogado de la familia de Kevin Martínez reveló que el agresor tiene condena por abuso sexual
Leonardo Marcelino se encuentra prófugo, tras intentar ahorcar y golpear brutalmente al adolescente de 15 años que había sido embestido por un Ford Ka.
Luego de mantener una reunión con los padres de Kevin Martínez, el joven asesinado a golpes tras ser embestido por un vehículo, el abogado de la familia habló con la prensa e indicó que pedirá "un grado de responsabilidad criminal" para los policías y ambulancieros que presenciaron la agresión de Leonardo Marcelino y no hicieron nada.
En este sentido, el letrado indicó que "hubo una red de complicidad en cuanto a la causa definitiva de muerte" y que "no hay duda que la causal es esta", en referencia a los golpes que le propinó el comerciante al joven, mientras estaba recostado en la camilla.
"Si hubiesen actuado como debían actuar, esto no hubiese pasado. Las pruebas son claras, los videos son claros", manifestó el especialista en leyes. Seguidamente, detalló: "Hasta que los videos empezaron a circular, la causal era un accidente. Y después vimos que no, que no fue un accidente".
Y añadió: "Los testigos que vieron lo que pasó todavía no habían sido citados en la Fiscalía, que ahí también ha habido cierta morosidad en la investigación. Recién en el día de hoy fueron llamados los testigos para declarar".
Luego, aclaró que "el Ministerio Público Fiscal -de parte del gobernador- le dio a la madre la tranquilidad de que, si había algún funcionario policial que tenga algún grado de responsabilidad, nadie lo iba a encubrir".
La condena que tiene el agresor Marcelino
"Marcelino tiene una condena. Recientemente, fue condenado por el Tribunal Criminal N°1 de Dolores a una pena que no recuerdo, si de 12 o 15 años, por abuso sexual agravado", informó.
Los padres de Kevin informaron que realizarán una marcha
Tras la palabra de su abogado, Romina y Marcos Martínez indicaron que "la marcha es a las 4 de la tarde" y que saldrán "de forma pacífica". En este sentido, la mamá del adolescente de 15 años asesinado indicó que lo harán "con el respeto y amor que le teníamos a Kevin".
Y agregó, con dolor: "Para pedir un poco de justicia, porque a mi hijo ya se lo llevaron".
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