El abogado de la familia de Kevin Martínez reveló que el agresor tiene condena por abuso sexual

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La condena que tiene el agresor Marcelino

"Marcelino tiene una condena. Recientemente, fue condenado por el Tribunal Criminal N°1 de Dolores a una pena que no recuerdo, si de 12 o 15 años, por abuso sexual agravado", informó.

Los padres de Kevin informaron que realizarán una marcha

Tras la palabra de su abogado, Romina y Marcos Martínez indicaron que "la marcha es a las 4 de la tarde" y que saldrán "de forma pacífica". En este sentido, la mamá del adolescente de 15 años asesinado indicó que lo harán "con el respeto y amor que le teníamos a Kevin".

Y agregó, con dolor: "Para pedir un poco de justicia, porque a mi hijo ya se lo llevaron".

Kevin Martínez chascomus