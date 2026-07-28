El juicio por la desaparición de Loan suma nuevos testimonios en una audiencia decisiva

La expectativa de los jueces está centrada en obtener mayores precisiones sobre las primeras horas posteriores a la desaparición, un tramo considerado determinante para comprender cómo se desarrolló el operativo inicial y qué decisiones fueron adoptadas por los distintos actores que participaron en la búsqueda.

Laudelina, complicada en la causa de Loan Danilo Peña

Cómo sigue el juicio por la desaparición de Loan en Corrientes

Hasta el momento ya declararon 19 testigos durante las audiencias previas. Esos testimonios permitieron reconstruir parte de la jornada en la que Loan desapareció, incluyendo el almuerzo realizado en la vivienda de Catalina Peña, la posterior caminata hacia el naranjal y el comienzo de los rastrillajes organizados tras conocerse la ausencia del niño. Sin embargo, pese al avance del proceso judicial y a las numerosas pruebas incorporadas al expediente, el destino del menor continúa siendo la principal incógnita.

Más de dos años después de su desaparición, todavía no existen certezas sobre qué ocurrió con Loan ni sobre el lugar donde podría encontrarse. El proceso judicial tiene a 17 personas imputadas por distintos delitos vinculados al caso. Entre los principales acusados figuran el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excomisario Walter Maciel, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez y Laudelina Peña, entre otros involucrados.

Hasta ahora, ninguno de los principales imputados decidió prestar declaración ante el Tribunal, por lo que las audiencias continúan apoyándose principalmente en los testimonios de testigos, peritos y efectivos que participaron de las distintas etapas de la investigación. La nueva ronda de declaraciones podría aportar datos relevantes para completar la reconstrucción cronológica de los hechos y determinar cómo se desarrollaron las primeras actuaciones tras la desaparición de Loan.