El juicio por la desaparición de Loan suma nuevos testimonios en una audiencia decisiva
El Tribunal escuchará este martes a cuatro testigos, entre ellos dos efectivos policiales que participaron de las primeras horas de la búsqueda del niño.
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes con una audiencia considerada de especial importancia para el desarrollo de la causa. En el marco de la décima jornada del proceso, el Tribunal recibirá las declaraciones de cuatro testigos que podrían aportar nuevos elementos para reconstruir los momentos posteriores a la desaparición del niño, ocurrida en Corrientes.
Las audiencias se desarrollan en las instalaciones del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional y, pese al receso correspondiente a la feria judicial, el proceso continúa avanzando con el objetivo de esclarecer uno de los casos que mayor conmoción generó en el país durante los últimos años.
En esta oportunidad, fueron convocados dos civiles y dos integrantes de la fuerza policial que participaron de distintas instancias vinculadas a la búsqueda inicial. Los magistrados esperan que sus testimonios permitan completar la secuencia temporal de los hechos ocurridos el día en que Loan fue visto por última vez.
Entre los civiles que declararán se encuentran Virginio Leonardo Medina y Víctor Gustavo Fernández, un panadero cuyos hijos formaban parte del grupo de chicos que participó de la salida al naranjal donde desapareció el menor. Ambos ya habían brindado información durante la etapa de instrucción y ahora volverán a comparecer ante el Tribunal en el marco del juicio oral.
También prestarán declaración Hugo Daniel Alegre, uno de los primeros policías que intervino en el operativo de búsqueda tras conocerse la denuncia, y Mariano Hernán Duarte, el suboficial que recibió el llamado telefónico de María Victoria Caillava y realizó el aviso formal a la comisaría de 9 de Julio para activar el procedimiento correspondiente.
La expectativa de los jueces está centrada en obtener mayores precisiones sobre las primeras horas posteriores a la desaparición, un tramo considerado determinante para comprender cómo se desarrolló el operativo inicial y qué decisiones fueron adoptadas por los distintos actores que participaron en la búsqueda.
Cómo sigue el juicio por la desaparición de Loan en Corrientes
Hasta el momento ya declararon 19 testigos durante las audiencias previas. Esos testimonios permitieron reconstruir parte de la jornada en la que Loan desapareció, incluyendo el almuerzo realizado en la vivienda de Catalina Peña, la posterior caminata hacia el naranjal y el comienzo de los rastrillajes organizados tras conocerse la ausencia del niño. Sin embargo, pese al avance del proceso judicial y a las numerosas pruebas incorporadas al expediente, el destino del menor continúa siendo la principal incógnita.
Más de dos años después de su desaparición, todavía no existen certezas sobre qué ocurrió con Loan ni sobre el lugar donde podría encontrarse. El proceso judicial tiene a 17 personas imputadas por distintos delitos vinculados al caso. Entre los principales acusados figuran el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excomisario Walter Maciel, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez y Laudelina Peña, entre otros involucrados.
Hasta ahora, ninguno de los principales imputados decidió prestar declaración ante el Tribunal, por lo que las audiencias continúan apoyándose principalmente en los testimonios de testigos, peritos y efectivos que participaron de las distintas etapas de la investigación. La nueva ronda de declaraciones podría aportar datos relevantes para completar la reconstrucción cronológica de los hechos y determinar cómo se desarrollaron las primeras actuaciones tras la desaparición de Loan.
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