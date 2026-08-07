Cayó un rayo en Ezeiza, provocó una terrible explosión y una mujer se salvó de milagro

En paralelo, se registraron varios daños materiales dentro de las viviendas producto de la quema de electrodomésticos, entre ellos televisores, bombas de agua, aires acondicionados y termos eléctricos.

El estallido provocó daños en un auto

Además, la caída del rayo provocó el estallido del parabrisas de un auto que se encontraba estacionado e incluso rompió los vidrios de varias ventanas.

La caída de un rayo en Ezeiza casi provoca una tragedia

Rotura de ventanas y electrodomésticos a causa de la caída del rayo

Sumado a los destrozos, el episodio casi provoca una tragedia: en el momento exacto de la caída del cayo, una mujer abrió la puerta de su casa para que entrara su perro y fue arrojada varios metros hacia atrás producto del estallido.

“Mi nuera justo había abierto la puerta para que entrara el perro y el fogonazo la tiró para atrás”, contó Héctor, suegro de la mujer. “El susto fue muy grande, mi nuera estaba shockeada con el impacto del rayo, pero está bien, no pasó nada. Podría haber pasado algo grave”, agregó.

El rayo impactó contra un árbol

“Yo había salido a comprar, llegué a los cinco minutos y me encontré con esto. Mi hijo contó cómo fue y yo no lo podía creer, hasta que vi el video”, explicó el hombre.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron de consideración: “A mí se me quemó la perforación de la napa y el termo eléctrico. Al lado se les quemó el aire acondicionado, creo que la heladera y los televisores. Enfrente también”, señaló Héctor.

Además, precisó que fueron varias las viviendas afectadas por la descarga eléctrica. “Son como cinco o seis casas que se quedaron sin luz y que se les quemaron las cosas. La iluminaria de la calle no funcionó más”, indicó en diálogo con TN.