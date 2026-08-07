Cayó un rayo en Ezeiza, provocó una terrible explosión y una mujer se salvó de milagro
El impacto del rayo destrozó el parabrisas de un vehículo estacionado, dañó varias viviendas y dejó a un barrio a oscuras.
Momentos de terror se vivieron en la localidad de Ezeiza en el marco del fuerte temporal que se registró durante la mañana del jueves. En plena la tormenta, un rayo cayó sobre un árbol, causó destrozos en un auto y una vivienda, y casi provoca una tragedia.
El dramático episodio ocurrió alrededor de las 11:14, cuando la descarga eléctrica cayó sobre un árbol ubicado frente a una vivienda de la calle Castelli al 800, en la intersección con Pasteur.
Todo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.
El rayo causó destrozos y dejó a un barrio sin luz
El video muestra el momento exacto en el que el rayo impacta contra el árbol y genera un fuerte fogonazo seguido de una explosión.
El estruendo sorprendió a los vecinos de la zona y provocó importantes daños en la zona. La descarga no solo afectó al árbol sino también a varios cables de electricidad que pasaban por el lugar. Como consecuencia de la descarga, todo el barrio se quedó sin luz.
En paralelo, se registraron varios daños materiales dentro de las viviendas producto de la quema de electrodomésticos, entre ellos televisores, bombas de agua, aires acondicionados y termos eléctricos.
Además, la caída del rayo provocó el estallido del parabrisas de un auto que se encontraba estacionado e incluso rompió los vidrios de varias ventanas.
La caída de un rayo en Ezeiza casi provoca una tragedia
Sumado a los destrozos, el episodio casi provoca una tragedia: en el momento exacto de la caída del cayo, una mujer abrió la puerta de su casa para que entrara su perro y fue arrojada varios metros hacia atrás producto del estallido.
“Mi nuera justo había abierto la puerta para que entrara el perro y el fogonazo la tiró para atrás”, contó Héctor, suegro de la mujer. “El susto fue muy grande, mi nuera estaba shockeada con el impacto del rayo, pero está bien, no pasó nada. Podría haber pasado algo grave”, agregó.
“Yo había salido a comprar, llegué a los cinco minutos y me encontré con esto. Mi hijo contó cómo fue y yo no lo podía creer, hasta que vi el video”, explicó el hombre.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron de consideración: “A mí se me quemó la perforación de la napa y el termo eléctrico. Al lado se les quemó el aire acondicionado, creo que la heladera y los televisores. Enfrente también”, señaló Héctor.
Además, precisó que fueron varias las viviendas afectadas por la descarga eléctrica. “Son como cinco o seis casas que se quedaron sin luz y que se les quemaron las cosas. La iluminaria de la calle no funcionó más”, indicó en diálogo con TN.
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