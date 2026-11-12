Caso Loan Peña: un policía de la Federal reflotó la hipótesis de un accidente de tránsito

La fuerte teoría del atropello y los celulares borrados

Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el investigador policial ratificó que una de las líneas investigativas más firmes sostenía que Loan fue atropellado y que los responsables del impacto decidieron encubrir lo sucedido. Simón sugirió que los involucrados habrían evitado brindarle asistencia médica al niño, optando por deshacerse del cuerpo y borrar toda evidencia del siniestro, aunque se encargó de remarcar que esta teoría representa una "apreciación personal" basada en su experiencia en el campo.