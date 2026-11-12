Caso Loan Peña: un policía de la Federal reflotó la hipótesis de un accidente de tránsito
Un subcomisario planteó ante el tribunal de Corrientes la posibilidad de que Loan Peña haya sido atropellado y que los responsables descartaran su cuerpo.
A dos años y medio de su desaparición en la localidad de 9 de Julio, el caso Loan Peña sumó un capítulo en los tribunales correntinos. El subcomisario Leandro Simón, un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que participó en los primeros días de la pesquisa, reflotó la hipótesis de que el menor haya sido víctima de un accidente.
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La fuerte teoría del atropello y los celulares borrados
Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el investigador policial ratificó que una de las líneas investigativas más firmes sostenía que Loan fue atropellado y que los responsables del impacto decidieron encubrir lo sucedido. Simón sugirió que los involucrados habrían evitado brindarle asistencia médica al niño, optando por deshacerse del cuerpo y borrar toda evidencia del siniestro, aunque se encargó de remarcar que esta teoría representa una "apreciación personal" basada en su experiencia en el campo.
El uniformado también repasó su participación en los rastrillajes iniciales y analizó los movimientos de los principales sospechosos: Carlos Pérez y María Victoria Caillava. En ese marco, reveló un dato clave sobre las comunicaciones: se identificaron sugestivos períodos sin señal y la posible eliminación de información en los dispositivos móviles secuestrados. Puntualmente, precisó que el teléfono de Pérez dejó de registrar actividad en dos oportunidades durante aquel fatídico almuerzo de 2024.
Además, los registros de geolocalización detectados en el celular de Caillava coincidirían con un presunto encuentro con Laudelina Peña (tía de Loan) durante las primeras horas de búsqueda. Cabe recordar que Laudelina fue la primera en instalar mediáticamente la hipótesis del accidente, aunque luego se retractó de sus dichos alegando presiones de su abogado.
La pericia clave sobre la camioneta de los sospechosos
Por su parte, la subinspectora Abril Pizarro aportó un testimonio técnico fundamental sobre los peritajes realizados en la camioneta Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava. La especialista confirmó que una prueba química efectuada sobre el paragolpes delantero produjo reacciones compatibles con posibles rastros de sangre. Si bien aclaró que se trató de un análisis de tipo orientativo, el dato fortalece la teoría del impacto, a pesar de que la Gendarmería consideró que la marca observada podría corresponder al roce contra un "objeto duro".
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