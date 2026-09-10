VIDEO: el momento en que el excomisario Maciel le pidió perdón a los padres de Loan Peña

Durante su testimonio, reproducido parcialmente por el canal TN, Maciel afirmó que Laudelina Peña tenía una "participación activa vendiendo humo" tras la desaparición de Loan Pena, y de hecho la imputada reconoció esta semana que mintió en su testimonio inicial.

"Me puedo haber equivocado en cosas administrativas, pero jamás pertenecí a una banda criminal ni tuve contacto con esa persona. Usted sabe que es así. Hasta hoy no le puedo cumplir que aparezca su hijo, pero que no le quede duda que yo sigo investigando, sigo trabajando, aportando", afirmó Walter Maciel al hablar directo a María Noguera.

Maciel apeló también a la comprensión de José Peña y su sobrino Mariano, un primo de Loan, y logró algunos vaivenes de cabeza de parte de la familia del nene.

"Hoy me toca trabajar acá y doy la cara, pero hay muchas personas que tienen que dar respuestas también, señora María, así como yo estoy sentado acá, hace dos años preso, hay muchas personas que tienen que decir la verdad", señaló en los Tribunales Federales de Corrientes.

"Con usted, señora María, yo hasta hoy no le pude cumplir lo que le prometí el 13 de junio en la huerta de la casa de su suegra, en mi hombro y abrazándola. Con usted tenía un compromiso. Lo sostengo y lo voy a sostener hasta el último día de este juicio", remarcó el expolicía.

"Si me disculpa y me entiende le voy a agradecer muchísimo porque son dos años y meses que estoy con eso acá adentro que no me puedo sacar. Yo no tengo nada que ver con esto y cuando digo 'esto' me refiero a los que sí saben qué pasó con tu hijo y no quieren hablar", insistió.

Los familiares de Loan Peña estaban sentados en un lado de la sala mientras que los acusados estaban justo del otro. Además de Caillava y Pérez estaban presentes Laudelina Peña y su expareja, Antonio Benítez, además de Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi, que fueron los últimos adultos en ver a Loan Peña aquel 13 de junio.

"Ahí enfrente los tenés, y te digo más: le dije al Tribunal mi investigación... yo no soy juez ni fiscal, pero Ramírez, Benítez y Millapi y quien te habla no tienen nada que ver con esta cosa", Enfrente tuyo tenés la respuesta para que te entreguen a tu hijo", cerró Maciel.