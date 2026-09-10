VIDEO: el momento en que el excomisario Maciel le pidió perdón a los padres de Loan Peña
María Noguera y José Peña estuvieron en la audiencia en que habló el expolicía de Corrientes que está imputado por obstruir la búsqueda de Loan en 2024.
"Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo", expresó este jueves el excomisario de Corrientes Walter Maciel, uno de los siete imputados en conexión con la desaparición de Loan Peña.
El mensaje fue dirigido a María Noguera, la madre de Loan Peña, que estaba presente junto al padre del menor, José, en la audiencia que se desarrolló en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes.
"Se me acusó de algo que no hice", fue lo primero que dijo Maciel ante el Tribunal donde hizo su relato sobre lo que sucedió el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, donde la familia de Loan Peña se había reunido para un almuerzo en la casa de la abuela Catalina en el que también estuvieron los vecinos de la mujer.
Maciel llegó a juicio imputado por encubrimiento y como partícipe necesario.
Esos vecinos son piezas clave en el relato de la búsqueda de Loan Peña: son la exfuncionaria María Victoria Caillava y su marido, el marino retirado Carlos Pérez, que llegaron a juicio imputados por sustracción y ocultamiento del menor.
Durante su testimonio, reproducido parcialmente por el canal TN, Maciel afirmó que Laudelina Peña tenía una "participación activa vendiendo humo" tras la desaparición de Loan Pena, y de hecho la imputada reconoció esta semana que mintió en su testimonio inicial.
"Me puedo haber equivocado en cosas administrativas, pero jamás pertenecí a una banda criminal ni tuve contacto con esa persona. Usted sabe que es así. Hasta hoy no le puedo cumplir que aparezca su hijo, pero que no le quede duda que yo sigo investigando, sigo trabajando, aportando", afirmó Walter Maciel al hablar directo a María Noguera.
Maciel apeló también a la comprensión de José Peña y su sobrino Mariano, un primo de Loan, y logró algunos vaivenes de cabeza de parte de la familia del nene.
"Hoy me toca trabajar acá y doy la cara, pero hay muchas personas que tienen que dar respuestas también, señora María, así como yo estoy sentado acá, hace dos años preso, hay muchas personas que tienen que decir la verdad", señaló en los Tribunales Federales de Corrientes.
"Con usted, señora María, yo hasta hoy no le pude cumplir lo que le prometí el 13 de junio en la huerta de la casa de su suegra, en mi hombro y abrazándola. Con usted tenía un compromiso. Lo sostengo y lo voy a sostener hasta el último día de este juicio", remarcó el expolicía.
"Si me disculpa y me entiende le voy a agradecer muchísimo porque son dos años y meses que estoy con eso acá adentro que no me puedo sacar. Yo no tengo nada que ver con esto y cuando digo 'esto' me refiero a los que sí saben qué pasó con tu hijo y no quieren hablar", insistió.
Los familiares de Loan Peña estaban sentados en un lado de la sala mientras que los acusados estaban justo del otro. Además de Caillava y Pérez estaban presentes Laudelina Peña y su expareja, Antonio Benítez, además de Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi, que fueron los últimos adultos en ver a Loan Peña aquel 13 de junio.
"Ahí enfrente los tenés, y te digo más: le dije al Tribunal mi investigación... yo no soy juez ni fiscal, pero Ramírez, Benítez y Millapi y quien te habla no tienen nada que ver con esta cosa", Enfrente tuyo tenés la respuesta para que te entreguen a tu hijo", cerró Maciel.
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