Juicio por Loan Peña: confirmaron rastros del nene en los autos de María Victoria Caillava y Carlos Pérez
Los dos están imputados en la causa por la supuesta sustracción y ocultamiento del nene, que tenía cinco años al momento de su desaparición, en junio de 2024.
Se dijo al principio de la investigación por la desaparición de Loan Peña y esta semana una especialista en odorología forense lo confirmó al declarar en el juicio en Corrientes: el nene estuvo en los autos de la exfuncionaria municipal de Goya María Victoria Caillava y su marido, el capital retirado Carlos Pérez.
La perito Marilú Vásquez, especialista en odorología forense, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que los rastros de olores recolectados tanto en la camioneta Ford Ranger como en el Ford Ka -ambos propiedad del matrimonio Caillava Pérez- corresponden a las muestras de referencia del nene.
El estudio de los rastros de olor fue realizado el 21 de junio de 2024, apenas una semana después de la desaparición de Loan Peña, cuando el caso adquirió interés nacional y la provincia de Corrientes empezó a recibir asistencia de otros distritos con recursos como drones o perros para rastrear al menor.
Vásquez, que es subcomisario de la Policía de Salta, confirmó este miércoles que el estudio tiene un 92% de confiabilidad y que las perras Dina y Kala pudieron identificar un rastro del nene en los autos de la exfuncionaria y el marino retirado, pero no en el tercer vehículo involucrado, un Volkswagen Voyage.
La oficial también explicó que los rastros odoríferos de Loan Peña se mantuvieron una semana dentro de los autos aunque el olor humano se disipa en 36 horas al aire libre debido a que los vehículos estuvieron cerrados.
De hecho, la Ford Ranger y el Ford Ka fueron secuestrados por las autoridades correntinas el 19 de junio, seis días después de la desaparición de Loan Peña, cuando el matrimonio ya había sido identificado como la pareja de vecinos que se presentó al almuerzo familiar en la casa de la abuela del nene poco antes del evento.
El testimonio de Vásquez y el estudio que presentó fueron incorporados a la causa a pesar de las protestas y objeciones de la defensa de los imputados.
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