Juicio por Loan Peña: confirmaron rastros del nene en los autos de María Victoria Caillava y Carlos Pérez

De hecho, la Ford Ranger y el Ford Ka fueron secuestrados por las autoridades correntinas el 19 de junio, seis días después de la desaparición de Loan Peña, cuando el matrimonio ya había sido identificado como la pareja de vecinos que se presentó al almuerzo familiar en la casa de la abuela del nene poco antes del evento.

El testimonio de Vásquez y el estudio que presentó fueron incorporados a la causa a pesar de las protestas y objeciones de la defensa de los imputados.