Caso Loan: ratifican la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas
La intervención de la PROTEX había sido cuestionada ante la Justicia correntina por los defensores de uno de los imputados por la desaparición del chico de 5 años, pero la Sala III ratificó su intervención.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en el caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.
El chico de 5 años, como se sabe, permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, cuando todo indica que fue sustraído del domicilio de su abuela, ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio; para la Justicia, con el móvil de tráfico de menores (trata infantil).
En ese marco, los jueces de la Sala III de Casación Penal, Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani, expresaron en su escrito como inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de Antonio Bernardino Benítez, uno de los siete detenidos que irá a juicio oral.
Revés para uno de los imputados
Los abogados de Benítez habían criticado la decisión tomada por el Tribunal Federal de Corrientes, que dio intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, desestimando el recurso de falta de acción y la solicitud de desplazamiento de la PROTEX.
Según los defensores de uno de los acusados, que irá a juicio por la presunta sustracción del menor, ese organismo “no encuadra en su competencia funcional, circunstancia demostrada por la propia calificación del fiscal y por el descarte judicial de toda hipótesis de trata”.
En este contexto, los letrados elevaron una queja a Casación que fue rechazada por los magistrados, motivo por el que la PROTEX continuará en la investigación mientras se espera que el 27 de febrero próximo comiencen las audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.
Camino al juicio oral
En tanto, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegan a juicio oral.
Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña (tía del nene); la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y el ya mencionado Antonio Benítez.
Mientras que otros diez están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.
