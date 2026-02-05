Caso Loan: ratifican la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas

poder judicial de corrientes

En este contexto, los letrados elevaron una queja a Casación que fue rechazada por los magistrados, motivo por el que la PROTEX continuará en la investigación mientras se espera que el 27 de febrero próximo comiencen las audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.

Camino al juicio oral

En tanto, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegan a juicio oral.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña (tía del nene); la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y el ya mencionado Antonio Benítez.

Mientras que otros diez están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.