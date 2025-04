Caso Maradona: se conoció un polémico audio de Agustina Cosachov a Leopoldo Luque

A lo que se refiere Agustina Cosachov, en el audio publicado por Infobae, es a lo que debía decir el acta de externación de Diego Maradona de la Clínica Olivos, haciendo hincapié en que la decisión del traslado a la casa de Tigre era tanto del médico de cabecera, o sea Leopoldo Luque, como de la familia.

“Así no queda como que nosotros nos negamos a la propuesta que ellos (los médicos de la clínica) hacían", remarca, y agrega: “Ella me sugirió, y la verdad que yo respeto mucho en esto la postura de ella, que legalmente nos convenía a nosotros, que en realidad es verdad, hacer una última evolución diciendo que la familia, frente a las distintas opciones terapéuticas y comprendiendo y entendiendo los riesgos de las opciones, se ponen de acuerdo y optan por la internación domiciliaria”.

A esta prueba, se le suma un mensaje de Mariano Perroni, quien oficiaba como coordinador de enfermeros y que también está imputado, que le decía a la psiquiatra que ante "un caso de urgencia no estamos bien preparados”.

“No puede ser que no haya una vía, una boca de suero... En el caso de que le pase algo, capaz que no, pero no nos cuesta nada estar preparados. Ojalá nadie se ofenda con las ideas que tiro y me vuelen”, manifestaba el enfermero.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: el fuerte audio de Agustina Cosachov a Leopoldo Luque

