Dalma y Gianinna Maradona demandaron a la exjueza Julieta Makintach: la millonaria suma que reclaman

Ahora, Dalma y Gianinna reclaman $300.000.000 en concepto de resarcimiento, a repartir en partes iguales entre ambas, un detalle que no quedó claro en el primer documento presentado por los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña, pero que podría ser rectificado más adelante.

"El plan era matarlo"

El testimonio de Gianinna Maradona fue contundente tanto en el primer juicio por la muerte de su padre como en el segundo, pero las palabras más fuertes las dijo durante una charla informal por Zoom con un grupo de periodistas: "Había un plan para matar a mi papá", aseguró.

El juicio actual es por negligencia del cirujano Leopoldo Luque así como de la psiquiátra Agustina Cosachov y otras seis personas, entre profesionales de la salud y personal terapeutico que debía velar por la recuperación de Diego Maradona en la casa del partido de Tigre donde falleció.

Gianinna Maradona

"Yo sí creo que había un plan de fondo. No me entra en la cabeza por qué lo hicieron, pero a mi papá lo mataron", sentenció Gianinna Maradona hace 10 días.

"Sé que había un plan, seguramente había un plan y que alguien lo dirigía. Todos tenían una bajada de línea y todos seguían alguna orden", deslizó, con la certeza del objetivo de ese supuesto entramado: "Lo querían matar".

De hecho, Gianinna Maradona tiene al abogado Matías Morla entre ceja y ceja: "Él tenía el poder de manejar a mi papá y hacía lo que quería con ese poder", señaló.

Por ejemplo, la internación de Diego Maradona en un neuropsiquiátrico "no les servía, no era una opción", para los interesados en aprovecharse del Diez porque "se le caían un montón de cosas a Morla".

"Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no en la salud de mi papá", señaló.