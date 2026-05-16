Guillermo Coppola reveló que tiene planes para después de su muerte: "En mi próxima vida quiero ser..."
Representante de jugadores de fútbol, cobró notoriedad desde que trabajara junto a Maradona, y desde entonces se transformó en un personaje querido e ineludible.
Guillermo Coppola es, a esta altura de los acontecimientos, un personaje casi legendario para la mayoría de los argentinos, especialmente desde que representó a Diego Armando Maradona, con todo lo que ello implica.
Durante años vivió en el exterior, protagonizó innumerables anécdotas y se transformó en una persona muy querida en el ambiente del fútbol argentino y de todo el globo; como una celebridad cuyas declaraciones son todo un acontecimiento mediático.
En entrevista para el programa ‘Salud Divino Tesoro’ de C5N, Coppola abrió su corazón para hacer un balance de su largo recorrido vital, sobre su presente e incluso sobre su futuro, confesando qué le gustaría en su próxima vida.
“En mi próxima vida yo quisiera ser mi amigo”, afirmó este hombre de 77 años a quien parece no pesarle los años y no temerle al paso del tiempo, aunque pone sus reparos: “Quiero vivir bien, no depender. El día que tenga que depender, el Señor que decida el momento…”, se sinceró.
En este sentido, puso en valor que sentirse bien "es llevar la actividad que llevo… Trabajo, hago radio, me divierto. El momento este de la vida, siempre en presente, yo creo que es el mejor momento", afirmó.
Sorprendido, además, por el afecto que siempre, en todo lugar, le demuestra la gente. “¿Por qué?”, se pregunta: “¿Hice un gol como Diego a los ingleses…? ¿Canté una canción como Cacho Castaña…? ¿Escribí un libro…? ¿Hice una operación como Favaloro…? No. Yo siempre me lo pregunto cuando me piden un videíto… Eso es cariño genuino. Siento que fui yo. Amigo de mis amigos”, sostuvo.
Sobre el final de la entrevista, al ponerse analizar qué materia le quedó pendiente, lamentó no haber sido un padre más presente para sus hijas: "Pero ellas entendieron. Me fui seis años a Italia, cuatro a Cuba… Y las chicas crecían. Pero tuvieron madres maravillosas. Yo tengo buen vínculo hasta con mis exparejas. No tengo reclamos”, concluyó.
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