Guillermo Coppola reveló que tiene planes para después de su muerte: "En mi próxima vida quiero ser..."

En este sentido, puso en valor que sentirse bien "es llevar la actividad que llevo… Trabajo, hago radio, me divierto. El momento este de la vida, siempre en presente, yo creo que es el mejor momento", afirmó.

Sorprendido, además, por el afecto que siempre, en todo lugar, le demuestra la gente. “¿Por qué?”, se pregunta: “¿Hice un gol como Diego a los ingleses…? ¿Canté una canción como Cacho Castaña…? ¿Escribí un libro…? ¿Hice una operación como Favaloro…? No. Yo siempre me lo pregunto cuando me piden un videíto… Eso es cariño genuino. Siento que fui yo. Amigo de mis amigos”, sostuvo.

Sobre el final de la entrevista, al ponerse analizar qué materia le quedó pendiente, lamentó no haber sido un padre más presente para sus hijas: "Pero ellas entendieron. Me fui seis años a Italia, cuatro a Cuba… Y las chicas crecían. Pero tuvieron madres maravillosas. Yo tengo buen vínculo hasta con mis exparejas. No tengo reclamos”, concluyó.