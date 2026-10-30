Caso Nancy Godoy: las pruebas que presentó la defensa de Rosa Leguizamón

La lesión de Rosa Leguizamón

Según el abogado, en el día de hoy aportaron "pruebas formales y oficiales que demuestran que Rosa estuvo en la ciudad de Sauce" y que, según la Cámara Gesell, "ellos volvieron el miércoles 14" cuando Rosa "dejó a sus hijos y tuvo que volver a hacerse un control médico" después de sufrir una lesión durante una actividad con caballos en una fiesta.

Según reconstruyó Neironi, Leguizamón y su marido Nahuel Rojas, también detenido e imputado por femicidio, tenían previsto regresar el lunes 12 de octubre, pero la lesión modificó el cronograma. La dolencia habría requerido una consulta médica y un nuevo turno durante la tarde del miércoles 14.

"Está constatada una lesión cervical ligeramente menor que hace que ella tenga una atención médica el día 14 miércoles a la mañana y después lleva a sus familiares. Rosa no se queda en el campo porque le dan otro turno para la tarde", sostuvo el abogado.

Rosa Leguizamón "está muy afectada" por el crimen de Nancy Godoy

Otro de los puntos abordados por el abogado fue el vínculo entre su defendida y la docente asesinada. Neironi reconoció que ambas mantenían un trato frecuente y que Leguizamón solía ayudarla, aunque aclaró que no eran amigas íntimas.

"Ella me lo dice y me lo repitió siempre: tenía excelente relación con la maestra, pero tampoco era la amiga. Eran de camaradería y ella la acompañaba, la llevaba", relató.

Según el defensor, las dos mujeres compartían un entorno en el que había pocos vínculos femeninos. "Ella tenía una buena relación con Nancy, eso es una realidad, le ayudaba, le prestaba cargador, le prestó camperas, había un buen trato, eran mujeres en un mundo de hombres, concretamente", sostuvo.

Neironi también aseguró que su clienta está profundamente afectada tras el hallazgo del cuerpo de la docente: "Por supuesto que está afectada. Rosa estaba súper afectada. Yo tengo comunicación con ella casi todos los días, la reacción fue de una mujer que conocía a alguien", afirm

Qué declaró el hijo de Rosa Leguizamón en Cámara Gesell

La causa sumó hoy un testimonio clave: el de un adolescente de 13 años, hijo de Rosa Leguizamón. La declaración se realizó este viernes en Cámara Gesell y fue seguida por las partes. Tras la audiencia, Neironi aseguró que el relato puede ser determinante para el avance de la investigación.

"Es muy importante para la causa. No puedo contarles qué transmitió por secreto procesal, pero va dándole noción de verdad a lo que va a pasar en esta causa. Está mostrando la verdad", sostuvo Neironi al referirse a la declaración del menor.

Leguizamón está imputada por homicidio simple en carácter de coautora material, pero todavía no declaró. Su abogado adelantó que esperará la incorporación de los resultados de las pericias telefónicas y de otros estudios antes de que su defendida brinde su versión ante la Justicia.