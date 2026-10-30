Caso Nancy Godoy: las pruebas que presentó la defensa de Rosa Leguizamón
El abogado Marcos Neironi defendió la inocencia de la detenida y presentó pruebas para sostener que su clienta estaba en otra ciudad cuando ocurrió el crimen.
El caso por el asesinato de Nancy Godoy, encontrada sin vida ayer en Esquina, Corrientes, sumó en las últimas horas el relato de dos testigos que respaldarían la versión de Rosa Leguizamón, una de las detenidas por el crimen, y que la ubicarían en otra localidad durante el día en que desapareció la docente.
Las pruebas que presentó la defensa de Rosa Leguizamón
El abogado defensor de Leguizamón, Marcos Neironi comenzó a reunir elementos para sostener que su clienta no estuvo en Esquina ni en la Estancia El Curupí del asesinato. Según afirmó, cuenta con testimonios que ubicarían a su clienta en Sauce.
En ese sentido, el abogado explicó que este viernes abrió un legajo de defensa y destacó ante el fiscal las dos declaraciones testimoniales que, según su interpretación, respaldarían la versión de Leguizamón.
Por un lado, mencionó a una persona que aseguró haber visto con vida a Nancy Godoy el viernes 9 de octubre alrededor de las 15. Por otro, señaló el testimonio de alguien que dijo haber encontrado a Leguizamón en la ciudad de Sauce a las 13.40 de ese mismo día.
"En el caso particular de mi cliente, no estaba en la escena del hecho, no tiene ninguna relación con él y tenemos dos testigos que prueban que alió a las 10.30 de la mañana de su casa y llegó a las 13.40 a la ciudad de Sauce", expresó Marcos Neironi.
La lesión de Rosa Leguizamón
Según el abogado, en el día de hoy aportaron "pruebas formales y oficiales que demuestran que Rosa estuvo en la ciudad de Sauce" y que, según la Cámara Gesell, "ellos volvieron el miércoles 14" cuando Rosa "dejó a sus hijos y tuvo que volver a hacerse un control médico" después de sufrir una lesión durante una actividad con caballos en una fiesta.
Según reconstruyó Neironi, Leguizamón y su marido Nahuel Rojas, también detenido e imputado por femicidio, tenían previsto regresar el lunes 12 de octubre, pero la lesión modificó el cronograma. La dolencia habría requerido una consulta médica y un nuevo turno durante la tarde del miércoles 14.
"Está constatada una lesión cervical ligeramente menor que hace que ella tenga una atención médica el día 14 miércoles a la mañana y después lleva a sus familiares. Rosa no se queda en el campo porque le dan otro turno para la tarde", sostuvo el abogado.
Rosa Leguizamón "está muy afectada" por el crimen de Nancy Godoy
Otro de los puntos abordados por el abogado fue el vínculo entre su defendida y la docente asesinada. Neironi reconoció que ambas mantenían un trato frecuente y que Leguizamón solía ayudarla, aunque aclaró que no eran amigas íntimas.
"Ella me lo dice y me lo repitió siempre: tenía excelente relación con la maestra, pero tampoco era la amiga. Eran de camaradería y ella la acompañaba, la llevaba", relató.
Según el defensor, las dos mujeres compartían un entorno en el que había pocos vínculos femeninos. "Ella tenía una buena relación con Nancy, eso es una realidad, le ayudaba, le prestaba cargador, le prestó camperas, había un buen trato, eran mujeres en un mundo de hombres, concretamente", sostuvo.
Neironi también aseguró que su clienta está profundamente afectada tras el hallazgo del cuerpo de la docente: "Por supuesto que está afectada. Rosa estaba súper afectada. Yo tengo comunicación con ella casi todos los días, la reacción fue de una mujer que conocía a alguien", afirm
Qué declaró el hijo de Rosa Leguizamón en Cámara Gesell
La causa sumó hoy un testimonio clave: el de un adolescente de 13 años, hijo de Rosa Leguizamón. La declaración se realizó este viernes en Cámara Gesell y fue seguida por las partes. Tras la audiencia, Neironi aseguró que el relato puede ser determinante para el avance de la investigación.
"Es muy importante para la causa. No puedo contarles qué transmitió por secreto procesal, pero va dándole noción de verdad a lo que va a pasar en esta causa. Está mostrando la verdad", sostuvo Neironi al referirse a la declaración del menor.
Leguizamón está imputada por homicidio simple en carácter de coautora material, pero todavía no declaró. Su abogado adelantó que esperará la incorporación de los resultados de las pericias telefónicas y de otros estudios antes de que su defendida brinde su versión ante la Justicia.
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