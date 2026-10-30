El audio de Rosa Leguizamón sobre su último encuentro con Nancy Godoy

Por otra parte, la mujer aseguró que el jueves 15 su marido, Nahuel Rojas, también detenido e imputado por el femicidio, le envió un mensaje para preguntarle cómo estaba. Leguizamón explicó que se encontraba enferma y que, en ese intercambio, le pidió que fuera a ver a Nancy.

“Yo justo estuve enferma. Le digo: ‘Sí, estoy mejor’, y le digo: ‘Andate a ver a la maestra, fijate cómo está, preguntale si necesita algo y avisale que yo no fui porque estoy enferma’”, relató.

El video que grabaron cuando fueron a buscar a la docente

De acuerdo con su versión, Rojas fue hasta la escuela y golpeó la puerta, pero no encontró a la docente. “Las luces estaban prendidas. Viene mi marido y me dice: ‘La maestra no está en la escuela, le golpeé mucho la puerta y no está’”, recordó Leguizamón.

Ante esa situación, la mujer aseguró que comenzó a buscar la manera de comunicarse con los familiares de Nancy, ya que, según explicó, nadie había ido a buscarla durante el fin de semana.

Fue entonces cuando, de acuerdo con su relato, se contactó con un hombre que le habría facilitado el número de Alejandra, la nuera de la docente, quien era dueña de una panadería.

“Le dije a mi hermana que fuera a la panadería y preguntara por la nuera de la señora Nancy. Cuando fue, me dijo que la panadería estaba cerrada. Ahí traté de comunicarme con el señor de Cañadita y le pregunté si tenía algún número de la familia de la maestra. Me dijo que era amigo de la nuera de Nancy y ahí me pasó el número”, contó.

Una vez que consiguió el contacto, Leguizamón aseguró que llamó a Alejandra y se presentó como la mujer que llevaba a Nancy hasta la escuela. Según explicó, le comunicó que la docente había quedado en el establecimiento durante el fin de semana y que su marido había ido a buscarla, pero no la había encontrado.

"La llame, le dije que era Rosa, la chica que lleva a Nancy para llegar a la escuela. Le dije que la llamaba para preguntarle por la maestra porque el fin de semana quedó en la escuela y fue mi marido a ver al campo, que yo lo mandé a ver si ella necesitaba algo y me dijo que no estaba", sostuvo.

Durante esa conversación, Leguizamón le preguntó a Alejandra si habían ido a buscar a Nancy durante el fin de semana. Sin embargo, según afirmó, la mujer le respondió que no sabían nada de la docente y que estaban preocupados porque no había regresado el viernes.

Ante la falta de noticias, Alejandra le pidió a Rosa que su marido regresara a la escuela y revisara el interior del establecimiento. “Ahí me dice que si yo le podía hacer el favor, que le diga a mi marido que vaya de vuelta y que empuje la ventana, que si podía romperla para que mire si no está adentro, si no tuvo un ataque adentro”, relató.

Según Leguizamón, su marido inicialmente se negó a regresar, aunque finalmente accedió. Además, contó que le pidió a su propia cuñada que fuera hasta la escuela y grabara un video.

“Miraron y la maestra no estaba. Ahí yo le aviso otra vez a la nuera y le paso el video de la ventana que abrió mi marido. Le digo que estaba todo en orden”, sostuvo.

La mujer también aseguró que, después de esa búsqueda, le pidió a Rojas que revisara el puesto ubicado antes de llegar a El Curupí, ante la posibilidad de que Nancy estuviera en esa zona.

“Le digo a mi marido que vaya a mirar al puesto antes de llegar a El Curupí, a ver si no estaba por ahí. Fue y me dijo: ‘Por ahí no pasó, no está, no está en el puesto’”, recordó.

Finalmente, Leguizamón afirmó que volvió a comunicarse con los familiares de la docente para pedirles que denunciaran la desaparición y solicitaran la intervención policial. “Le aviso otra vez a la familia y le digo: ‘Hagan algo, hagan una denuncia y que vengan policías a buscarla’”, concluyó.