Caso Solange Musse: comenzó el juicio contra los acusados de impedir que su padre la viera antes de morir

El juicio se desarrolla ante el tribunal de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto, encabezado por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, junto a Nicolás Rins, Diego Ortíz y jurados populares. El fiscal de Cámara, Julio Rivero, representa al Ministerio Público.

Durante la audiencia, los acusados declararon y se dio apertura a los alegatos. La asistente social imputada brindó declaraciones en El Doce TV: "Es muy difícil anímicamente para mí todo esto. Hace cuatro años que estamos en este proceso y yo estoy con terapia psicológica. Lamento como persona todo lo que sucedió con Solange, pero no tuve nada que ver con el caso", sostuvo.

El abogado de la querella, José Nayi, adelantó que, de ser condenados, los acusados podrían recibir prisión condicional y una inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero no irían a prisión. Además, explicó que existe una investigación judicial paralela que involucra a funcionarios provinciales y nacionales.

A la salida de la audiencia, el padre de Solange manifestó: "Esperamos mucho tiempo este día. Se lo prometimos a Solange y vamos a tener resultados positivos, van a ser condenados. Pero sabemos que acá hubo más responsables involucrados y vamos por ellos también".