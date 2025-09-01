Caso Solange Musse: comenzó el juicio contra los acusados de impedir que su padre la viera antes de morir
En plena pandemia, las autoridades sanitarias impidieron que Pablo Musse ingresara a Córdoba para poder despedirse de su hija, que cursaba una enfermedad terminal.
Comenzó en Río Cuarto el juicio contra dos exintegrantes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), acusados de impedir que Pablo Musse ingresara a Córdoba para ver a su hija que estaba en grave estado, durante la pandemia.
En ese momento, la joven estaba internada en su domicilio, asistida con oxígeno y bajo cuidados médicos debido a un cáncer de mama avanzado. Días después, Solange falleció, sin poder despedirse de su padre.
Por esto, stán imputados el médico Eduardo Andrada, que dirigía entonces el Hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, quienes estaban a cargo de coordinar el organismo montado durante la pandemia para controlar accesos y medidas sanitarias. Ambos están acusados de "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La causa se centra en la decisión de no permitir el ingreso a Córdoba de Pablo Musse, quien viajó desde Neuquén acompañado por una persona con discapacidad para poder ver a su hija, que residía en Alta Gracia y atravesaba un cáncer en fase IV. Según la acusación, Musse fue obligado a regresar a Plottier escoltado por la policía, impidiéndole despedirse de Solange.
El fiscal sostiene que los funcionarios ignoraron normas que permitían excepciones para situaciones "impostergables" como la que atravesaba la familia.
El juicio se desarrolla ante el tribunal de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto, encabezado por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, junto a Nicolás Rins, Diego Ortíz y jurados populares. El fiscal de Cámara, Julio Rivero, representa al Ministerio Público.
Durante la audiencia, los acusados declararon y se dio apertura a los alegatos. La asistente social imputada brindó declaraciones en El Doce TV: "Es muy difícil anímicamente para mí todo esto. Hace cuatro años que estamos en este proceso y yo estoy con terapia psicológica. Lamento como persona todo lo que sucedió con Solange, pero no tuve nada que ver con el caso", sostuvo.
El abogado de la querella, José Nayi, adelantó que, de ser condenados, los acusados podrían recibir prisión condicional y una inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero no irían a prisión. Además, explicó que existe una investigación judicial paralela que involucra a funcionarios provinciales y nacionales.
A la salida de la audiencia, el padre de Solange manifestó: "Esperamos mucho tiempo este día. Se lo prometimos a Solange y vamos a tener resultados positivos, van a ser condenados. Pero sabemos que acá hubo más responsables involucrados y vamos por ellos también".
