Presos en Catamarca inician una huelga de hambre

represion

El conflicto

Los arrestos se iniciaron en el marco de manifestaciones contra el avance de la megaminería y en la contracumbre del litio. " Exigimos la implementación inmediata del Acuerdo De Escazú. El Estado Argentino debe garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y org. que promueven y defienden los DDHH en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad", escribieron hoy mediante un comunicado representantes de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

"Solicitamos que se tomen las medidas efectivas y oportunas para investigar y sancionar los ataques, amenazas e intimidaciones que los defensores de los derechos ambientales están sufriendo en Catamarca", agregaron.

En medio de la resistencia social histórica a proyectos extractivistas y contaminantes, el gobernador Raúl Jalil negó las acusaciones. “No hubo ningún tipo de represión. Yo le pedí a la Policía que no reprima y no reprimieron. Después salieron los allanamientos que tienen que salir y está en manos de la Justicia. Tampoco se puede incendiar la sede del Partido Justicialista e incendiar toda una empresa internacional y pensar que la Justicia no va a actuar. Está bien que actúe la Justicia”, justificó el 16 de abril en Radio Con Vos. Además de los arrestos, asambleas como El Algarrobo, denuncian persecuciones y un continuo estado de amenaza para acallar las voces en defensa del territorio.