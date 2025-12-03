ANDIS: se negó a declarar "la cajera", imputada clave del núcleo de Calvete

ANDIS

Para el fiscal resultan relevantes los audios enviados por Miguel Ángel Calvete a Guadalupe el 11 de junio de 2025 en los cuales le indica el modo en que debía hacer la cuenta de porcentajes, y de los cuáles también se desprende que una parte del dinero se lo quedaban ellos.

Hay otros mensajes de los que se desprende que Guadalupe Muñoz envió un recibo de aproximadamente 90 mil dólares y Calvete, por su parte, le refiere que lo guarde en la caja fuerte. Sin aclarar de quién, ni en concepto de qué.

Los millones para el viaje de Spagnuolo

El fiscal, en su acusación destacó que el extitular de Andis, Diego Orlando Spagnuolo recibió de parte de Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje.

Esta información se desprende de una conversación mantenida por Calvete con Guadalupe, en la que este le pide a su pareja “cinco palos” en efectivo en pesos.

Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”.

Con posterioridad a ello, Spagnuolo y Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”.

Sumado a ello, en el allanamiento del domicilio de Calvete se halló un papel adherido en la cocina, que contenía instrucciones precisas de éste hacia sus empleados/as, respecto de cómo debían proceder en el caso de que cualquier persona se presentara en el lugar y preguntara por él y/o sus sociedades, “mostrando un comportamiento totalmente contumaz frente al sistema de administración de justicia, pues decía que allí no vivía ni él ni su pareja Guadalupe Muñoz”, dice la acusación fiscal.

Hoy rechazó responder preguntas e hizo uso de su negativa a declarar.