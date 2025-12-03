Indagan hoy a Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete y "cajera" del caso ANDIS

diego spagnuolo lule menem karina milei y martin menem Diego Spagnuolo, Eduardo “Lule” Menem, Karina Milei y Martín Menem

Hay otros mensajes de los que se desprende que Muñoz envió un recibo de aproximadamente 90 mil dólares y Calvete, por su parte, le refiere que lo guarde en la caja fuerte. Sin aclarar de quién, ni en concepto de qué.

En su acusación el fiscal destacó que el extitular de Andis, Diego Spagnuolo recibió de parte de Calvete y Muñoz, cinco millones de pesos en efectivo, para que pudiera realizar un viaje.

Esta información se desprende de una conversación mantenida por Calvete con Muñoz, en la que este le pide a su pareja “cinco palos” en efectivo en pesos.

coimas andis spagnuolo

Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”.

Con posterioridad a ello, Spagnuolo y Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”.

Sumado a ello, en el allanamiento del domicilio de Calvete se secuestró un papel adherido en la cocina, que contenía instrucciones precisas de éste hacia sus empleados/as, sobre cómo debían proceder en el caso de que cualquier persona se presentara en el lugar y preguntara por él y/o sus sociedades, “mostrando un comportamiento totalmente contumaz frente al sistema de administración de justicia, pues decía que allí no vivía ni él ni su pareja Guadalupe Muñoz”, dice la acusación fiscal.