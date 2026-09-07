Cayó "Jhimmy", el peligroso narco peruano que operaba en la Villa 31 de Retiro

Según las fuentes policiales, el narco peruano coordinaba la distribución de estupefacientes dentro del barrio Padre Mugica y en zonas periféricas. Para llevar adelante las operaciones contaba con cinco colaboradores: dos hombres argentinos y tres mujeres, una argentina, una peruana y una paraguaya.

Drogas y millones de pesos en efectivo encontrados durante los allanamientos

De acuerdo con la investigación, cada integrante tenía una función dentro de la estructura. Las tareas incluían el acopio y fraccionamiento de la droga, su posterior distribución y la recaudación del dinero obtenido mediante las ventas. Parte de los movimientos económicos se realizaba a través de transferencias a billeteras virtuales.

Con el avance de la causa, los detectives constataron la existencia de doce domicilios vinculados a la causa: once ubicados en el Barrio Mugica y otro en el barrio porteño de Balvanera. Con las pruebas reunidas durante la pesquisa, la jueza Servini ordenó realizar todos los allanamientos.

Más de 9 millones de pesos en efectivo y droga secuestrada

Dólares, euros y celulares incautados en los allanamientos

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Antifraude de la PFA y permitieron localizar al principal investigado, además de concretar la captura de sus cinco presuntos colaboradores.

El operativo se desarrolló en paralelo con otro importante despliegue de la PFA contra la banda de “El Loco César”, que incluyó 42 allanamientos. En ese contexto, el juzgado dispuso aprovechar el dispositivo de seguridad desplegado en las inmediaciones de la Villa 31 para concretar también los doce procedimientos relacionados con la investigación contra “Jhimmy”.

Los allanamientos permitieron secuestrar varias dosis de marihuana, un vehículo y más de nueve millones de pesos en efectivo en billetes de baja denominación producto de las actividades ilícitas.

Además, se incautaron euros y dólares, una notebook, 20 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa que oportunamente será sometida a las correspondientes pericias.

Los seis detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados. Están acusados, en principio, por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737, mientras continúa el proceso judicial para determinar las responsabilidades de cada uno.