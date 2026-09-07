Cayó "Jhimmy", el peligroso narco peruano que operaba en la Villa 31 de Retiro
Tras 12 allanamientos, la Policía Federal detuvo al principal sospechoso y a cinco cómplices. Secuestraron drogas, dinero y celulares.
“Jhimmy”, un peligroso narcotraficante peruano que operaba en las inmediaciones a la Villa 31 de Retiro fue detenido tras doce allanamientos comandados por la Policía Federal. Había sido expulsado del país en 2021, pero regresó por un paso fronterizo no habilitado y con una identidad falsa.
La nueva causa se inició en diciembre de 2024, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron un procedimiento en la Villa 31 y detuvieron a una mujer con más de dos kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza. A partir de ese hallazgo, la Justicia buscó establecer la procedencia y destino de la droga incautada, además de identificar a las personas involucradas.
En esa etapa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, con la Secretaría N° 2, encabezada por el Sebastián Eduardo Martínez. Por disposición judicial, la investigación quedó en manos de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.
Quién es “Jhimmy”, el narco peruano detrás de la cocaína
Durante varios meses, los investigadores realizaron tareas de campo y analizaron información vinculada con la organización. Ese trabajo permitió reconstruir los movimientos de la banda, el modus operandi y determinar que “Jhimmy” era quien se encontraba detrás de la cocaína secuestrada durante el procedimiento en la Villa 31.
Los detectives también determinaron que el sospechoso no solo se encontraba prófugo de la Justicia, sino que además tenía un pedido de captura, utilizaba una identidad falsa y había ingresado al país por un paso fronterizo no habilitado.
Según las fuentes policiales, el narco peruano coordinaba la distribución de estupefacientes dentro del barrio Padre Mugica y en zonas periféricas. Para llevar adelante las operaciones contaba con cinco colaboradores: dos hombres argentinos y tres mujeres, una argentina, una peruana y una paraguaya.
De acuerdo con la investigación, cada integrante tenía una función dentro de la estructura. Las tareas incluían el acopio y fraccionamiento de la droga, su posterior distribución y la recaudación del dinero obtenido mediante las ventas. Parte de los movimientos económicos se realizaba a través de transferencias a billeteras virtuales.
Con el avance de la causa, los detectives constataron la existencia de doce domicilios vinculados a la causa: once ubicados en el Barrio Mugica y otro en el barrio porteño de Balvanera. Con las pruebas reunidas durante la pesquisa, la jueza Servini ordenó realizar todos los allanamientos.
Más de 9 millones de pesos en efectivo y droga secuestrada
Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Antifraude de la PFA y permitieron localizar al principal investigado, además de concretar la captura de sus cinco presuntos colaboradores.
El operativo se desarrolló en paralelo con otro importante despliegue de la PFA contra la banda de “El Loco César”, que incluyó 42 allanamientos. En ese contexto, el juzgado dispuso aprovechar el dispositivo de seguridad desplegado en las inmediaciones de la Villa 31 para concretar también los doce procedimientos relacionados con la investigación contra “Jhimmy”.
Los allanamientos permitieron secuestrar varias dosis de marihuana, un vehículo y más de nueve millones de pesos en efectivo en billetes de baja denominación producto de las actividades ilícitas.
Además, se incautaron euros y dólares, una notebook, 20 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa que oportunamente será sometida a las correspondientes pericias.
Los seis detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados. Están acusados, en principio, por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737, mientras continúa el proceso judicial para determinar las responsabilidades de cada uno.
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