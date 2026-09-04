Golpe a la banda de "El Loco César", capo narco de la Villa 31: detenidos, drogas y un arsenal

El operativo terminó extendiéndose a 42 domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El resultado fue contundente: once personas quedaron detenidas, entre ellas integrantes de la conducción de la banda y miembros del círculo de confianza de “El Loco César”.

El arsenal de “El Sicario”, detenido en Merlo

Cinco de los once detenidos

Uno de los objetivos principales fue el de Adrián Gariolo, alias “El Sicario”. Los investigadores lo señalan como uno de los encargados de la seguridad de la banda y fue detenido durante un allanamiento realizado en Merlo.

En el domicilio también encontraron un lugar destinado al almacenamiento de droga y un arsenal que era utilizado por integrantes de la banda.

Durante los procedimientos se secuestraron 23 kilos de marihuana y 6,72 kilos de clorhidrato de cocaína. Parte de la sustancia fue hallada a granel y otra cantidad ya fraccionada y preparada para su comercialización.

En los allanamientos se secuestraron 23 kilos de marihuana y 6,72 kilos de clorhidrato de cocaína

Uno de los hallazgos más particulares se produjo cuando los efectivos encontraron parte de los estupefacientes ocultos dentro de un tanque de agua. Ese descubrimiento derivó en una nueva orden judicial y llevó a que el operativo alcanzara finalmente los 42 allanamientos.

Granadas, ametralladoras y vestimenta policial

El arsenal encontrado en Merlo, donde detuvieron a "El Sicario"

En los domicilios allanados aparecieron 16 armas de puño, pistolas ametralladoras, carabinas y escopetas, un supresor de sonido y 20 granadas.

El arsenal se completaba con 336 municiones de distintos calibres, 52 cargadores de pistola, 20 cargadores de FAL y tres cargadores extendidos con capacidad para 50 municiones. También se encontraron kits RONI.

Varias de las armas tenían sus numeraciones limadas

Además, los efectivos encontraron 112.261.000 de pesos en efectivo y una máquina para contar billetes.

Entre los objetos encontrados hubo además elementos pertenecientes a fuerzas de seguridad: dos chalecos antibalas y una insignia tipo chapa de pecho de la Policía Bonaerense, un chaleco refractario, y una funda de chaleco de la Policía de la Ciudad.

Durante los allanamientos encontraron el arsenal utilizado por la banda

Los investigadores secuestraron a su vez 39 celulares, tres notebooks, una CPU, un disco duro, un pendrive, un equipo de comunicaciones y una cámara de CCTV. A esto se sumaron tres vehículos: un Peugeot 408, una Toyota Hilux y una motocicleta KTM Duke.

Fueron incautados un Peugeot 408, una moto KTM Duke y una Toyota Hilux

Un detenido por una causa de violación

Según informó la autoridad judicial, tres de los investigados aparecen denunciados en una causa conexa como presuntos autores materiales de un hecho de violación cuya víctima sería una menor de edad vinculada con el entorno investigado. Uno de ellos, Maximiliano Atilas Basimiani, alias “Chimuelo”, fue localizado durante los procedimientos en las calles internas de la Villa 31 y quedó detenido.

Como parte del procedimiento, los efectivos también ingresaron a la celda de Morán de la Cruz en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El allanamiento se realizó sin que se registraran novedades.

Con los 42 allanamientos completados y 11 personas detenidas, la investigación quedó nuevamente bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1. Las actuaciones corresponden a la causa FMP 13.004/2024.