Crisis de consumo: vendían sandwiches de miga gourmet y no aguantaron ni seis meses
"¡Pero eran re ricos!", se lamentó un cliente al ver la noticia online, cuando el cierre se sumó a los miles que afectaron a la gastronomía este año.
Sólo en 2026 ya cerraron miles de pequeñas y medianas empresas (PyME) en todo el país, sobre todo en rubros como el de la gastronomía, donde la crisis de consumo es más evidente porque el público se volvió más selectivos con sus gastos superfluos. La víctima más reciente fue una sandwichería de Maschwitz, provincia de Buenos Aires, que no duró ni seis meses.
"Hoy nos toca cerrar las puertas de Triple y no queremos hacerlo sin antes decirles gracias. Gracias por confiar, por elegirnos y por acompañarnos durante este tiempo", anunciaron hace una semana los encargados del negocio ubicado sobre Colectora Este 2051, frente a la Panamericana, que se había presentado en febrero de este año como "un nuevo local de sandwiches de miga triples gourmet".
"Capas más generosas. Sabores más intensos. Combinaciones que elevan lo clásico a otro nivel. Triple no es uno más'. Es ese antojo que sorprende, la opción que destaca en la mesa y el detalle que hace la diferencia", anunciaban hace sólo seis meses, antes de que la crisis de consumo dejara esa zona comercial de Maschwitz hecha un páramo.
Para fines de agosto el equipo de Triple se despidió con un "hasta siempre" sin excusas ni vueltas, y con su clientela dejando mensajes de apoyo.
"Es mucho el esfuerzo que hacen para abrir un local, desde lo económico como desde lo emocional. Una pena que tengan que despedirse", comentó alguien mientras que otra persona sumó: "Que pena no puedo creerlo los sanwhichitos de miga más ricos que he probado y soy catadora vieja que lastima una gran perdida".
En muchos de los cierres más recientes del rubro de la gastronomía se prometieron comienzos de nuevas etapas u otros emprendimientos para reemplazar al que terminaba, pero en Triple la apuesta fue final y concreta.
"Pero eran re ricos", se lamentaron sus fans en el posteo de Instagram, el mismo donde alguien señaló que "es mucho esfuerzo abrir un local y una pena tener que cerrar, no se trata de tener plata, se trata de permanecer y tener un local significa dar trabajo".
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