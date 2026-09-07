Crisis de consumo: vendían sandwiches de miga gourmet y no aguantaron ni seis meses

En muchos de los cierres más recientes del rubro de la gastronomía se prometieron comienzos de nuevas etapas u otros emprendimientos para reemplazar al que terminaba, pero en Triple la apuesta fue final y concreta.

"Pero eran re ricos", se lamentaron sus fans en el posteo de Instagram, el mismo donde alguien señaló que "es mucho esfuerzo abrir un local y una pena tener que cerrar, no se trata de tener plata, se trata de permanecer y tener un local significa dar trabajo".