Incendio en el Hospital Moyano: 25 pacientes y 10 profesionales necesitaron asistencia
El episodio comenzó durante la tarde en las instalaciones del importante edificio sobre la calle Brandsen, en el barrio de Barracas.
Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió este lunes a 25 pacientes y 10 profesionales que trabajan en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano, ubicado en el barrio porteño de Barracas, a raíz de un incendio que comenzó durante la tarde.
Todavía no está claro cuál fue el origen del foco ígneo, pero fuentes del SAME confirmaron que al menos 25 pacientes debieron ser asistidos dentro del edificio ubicado sobre la calle Brandsen 2569.
Además, 10 profesionales de la salud recibieron atención médica.
Personal de Bomberos de la Ciudad trabaja en el lugar, un predio de 17 hectáreas que funciona como un barrio dentro de Barracas y que tiene casi 1500 camas para internación y 37 servicios asistenciales.
Cerca de las 16 ya se encontraban unos diez móviles del SAME en el predio del hospital, y fuentes oficiales confirmaron el traslado de dos personas hacia el Hospital Argerich y el Penna, presumiblemente en conexión con el episodio.
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