Cayó un adolescente de 14 años por el robo al hermano de Julieta Makintach: el insólito error que lo delató
El sospechoso fue localizado en La Cava. Otras dos personas fueron demoradas y se investiga una posible conexión con la Banda del Millón.
Un adolescente de 14 años fue detenido este martes por la noche en San Isidro, acusado de participar del robo y secuestro de Tomás Makintach, hermano de la exjueza Julieta Makintach.
El procedimiento se realizó alrededor de las 20.15 en la intersección de las calles Rolón y Tomkinson. Al lugar se movilizó personal de la Comisaría 11ª, que halló al adolescente junto a otras dos personas e intervino en las detenciones. Todos fueron trasladados luego a esa dependencia policial.
El insólito error con el celular robado que permitió encontrar a un sospechoso
Una de las principales pistas que permitió avanzar en la causa surgió del uso de un teléfono celular que los delincuentes le habían robado a Tomás Makintach. Según una de las reconstrucciones del caso, el dispositivo fue utilizado para realizar un pedido de comida a través de una aplicación de delivery, lo que permitió rastrear su ubicación.
Con esa información, los investigadores desplegaron un operativo en las inmediaciones de La Cava y localizaron al adolescente de 14 años.
Los investigadores sospechan que el adolescente podría estar vinculado con la Banda del Millón, una organización delictiva conocida por cometer entraderas en la zona norte del conurbano bonaerense.
A su vez, se abrió un conflicto ya que el Municipio de San Isidro solicitó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires la sanción e inhabilitación de la empresa de seguridad privada que impidió el ingreso de efectivos policiales al barrio cerrado.
El municipio presentó formalmente la denuncia penal por resistencia o desobediencia a un funcionario público y por ayudar a eludir la acción de la autoridad.
Cómo fue el violento robo y secuestro del hermano de la jueza Makintach
El ataque ocurrió cerca de las 3.30 del domingo, en una casa del complejo Ovejitas I, ubicado sobre la calle Guido al 2500, en Beccar.
En el interior se encontraba Tomás Makintach, un abogado de 47 años, quien fue sorprendido por los asaltantes mientras descansaba.
Los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera de la propiedad y, una vez dentro, amenazaron al hombre con un arma de fuego para exigirle dinero y objetos de valor. "Date vuelta, dame la plata o te mato", le habría advertido uno de los atacantes.
Durante aproximadamente media hora, los asaltantes recorrieron las habitaciones y se apoderaron de distintas pertenencias. Según la denuncia, robaron 1.000 dólares en efectivo, un teléfono Samsung, un reloj Garmin y una consola PlayStation 3. Además, obligaron a la víctima a realizar una transferencia de 800.000 pesos a una billetera virtual.
Sin embargo, el episodio no terminó dentro de la vivienda. Antes de escapar, los delincuentes obligaron al abogado a subir a su camioneta Ford Kuga y lo mantuvieron privado de su libertad durante varios minutos.
La maniobra habría tenido como objetivo abandonar el barrio cerrado sin despertar sospechas entre los encargados de la seguridad. Finalmente, Makintach consiguió escapar después de aproximadamente diez minutos, mientras que los delincuentes abandonaron el vehículo y continuaron la fuga a pie.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella, quien dispuso las primeras medidas y tomó declaración a la víctima.
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