Cayó un adolescente de 14 años por el robo al hermano de Julieta Makintach: el insólito error que lo delató

A su vez, se abrió un conflicto ya que el Municipio de San Isidro solicitó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires la sanción e inhabilitación de la empresa de seguridad privada que impidió el ingreso de efectivos policiales al barrio cerrado.

El municipio presentó formalmente la denuncia penal por resistencia o desobediencia a un funcionario público y por ayudar a eludir la acción de la autoridad.

Cómo fue el violento robo y secuestro del hermano de la jueza Makintach

El ataque ocurrió cerca de las 3.30 del domingo, en una casa del complejo Ovejitas I, ubicado sobre la calle Guido al 2500, en Beccar.

En el interior se encontraba Tomás Makintach, un abogado de 47 años, quien fue sorprendido por los asaltantes mientras descansaba.

Los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera de la propiedad y, una vez dentro, amenazaron al hombre con un arma de fuego para exigirle dinero y objetos de valor. "Date vuelta, dame la plata o te mato", le habría advertido uno de los atacantes.

Durante aproximadamente media hora, los asaltantes recorrieron las habitaciones y se apoderaron de distintas pertenencias. Según la denuncia, robaron 1.000 dólares en efectivo, un teléfono Samsung, un reloj Garmin y una consola PlayStation 3. Además, obligaron a la víctima a realizar una transferencia de 800.000 pesos a una billetera virtual.

Sin embargo, el episodio no terminó dentro de la vivienda. Antes de escapar, los delincuentes obligaron al abogado a subir a su camioneta Ford Kuga y lo mantuvieron privado de su libertad durante varios minutos.

La maniobra habría tenido como objetivo abandonar el barrio cerrado sin despertar sospechas entre los encargados de la seguridad. Finalmente, Makintach consiguió escapar después de aproximadamente diez minutos, mientras que los delincuentes abandonaron el vehículo y continuaron la fuga a pie.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella, quien dispuso las primeras medidas y tomó declaración a la víctima.