El hermano de la exjueza Julieta Makintach fue asaltado y secuestrado por una banda en San Isidro
Ocurrió el domingo en un barrio cerrado de Beccar. Tres delincuentes armados con un cuchillo ingresaron por la parte trasera de la casa.
El hermano de la ex jueza Julieta Makintach, quien protagonizó el escándalo por el fallido juicio por la muerte de Diego Maradona, fue víctima de un violento asalto en San Isidro. Los delincuentes lo subieron a su camioneta por la fuerza, lo trasladaron y lo liberaron a las pocas cuadras.
La entradera en la casa del abogado Tomás Makintach ocurrió en la madrugada del domingo cuando dos sospechosos ingresaron a su casa en el complejo Ovejita, de Beccar, ubicado sobre la calle Guido al 2500. Aproximadamente una hora después de la primera llamada al 911, a las 3.34, se concretó el asalto. Tres delincuentes accedieron por la parte trasera de la propiedad y permanecieron entre 30 y 45 minutos en el interior. Durante ese lapso, la víctima no fue golpeada ni atada.
Oficiales de la comisaría 21 de San Isidro llegaron al lugar y al inspeccionar el lugar encontraron un bolso con un criquet dentro.
Durante la inspección, los efectivos hallaron sobre el techo de la casa de la denunciante un bolso con un crique, que fue secuestrado como evidencia. Los policías evaluaron entonces que los sospechosos podrían haber escapado por los techos hacia el barrio cerrado contiguo y solicitaron autorización para ingresar al predio. El personal de seguridad privada, sin embargo, les negó el acceso. Sin posibilidad de continuar con la búsqueda dentro del complejo, el operativo se dio por finalizado y el móvil policial quedó realizando recorridas preventivas por las inmediaciones.
Los ladrones sustrajeron 1.000 dólares en efectivo, le realizaron una transferencia de 800.000 pesos desde su cuenta de Mercado Pago, y se apoderaron de un teléfono Samsung S26 Plus negro, un reloj Garmin y una consola PlayStation 3. También tomaron los dos juegos de llaves de un Honda Civic que estaba estacionado sobre la calle Guido.
Lo secuestraron y lo obligaron a trasladarlos en su camioneta
Después del robo, los delincuentes obligaron a Tomás Makintach a subir a su camioneta Ford Kuga para abandonar el complejo de viviendas.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el personal de seguridad privada abrió el acceso del barrio y permitió la salida del vehículo.
Según la reconstrucción inicial, el abogado permaneció alrededor de diez minutos privado de su libertad, hasta que finalmente logró escapar. Los delincuentes abandonaron la camioneta y continuaron su huida a pie hacia el barrio San Cayetano, en Beccar.
La causa quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella, quien tomó las primeras medidas y la declaración de la víctima.
Los antecedentes de "La Banda del Millón"
La denominada "Banda del Millón" es una organización criminal conformada por mayores y menores de edad que roban bajo la modalidad de ingreso a las casas por la noche, previa inteligencia.
Sus líderes se encuentran detenidos y desde la cárcel planificaron varios robos, todos en zona norte.
Parte de los integrantes de la organización serán juzgados el año que viene por los crímenes del proteccionista de animales Enrique De Marco y el de María Susana Rodríguez Iturriaga.
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