El hermano de la exjueza Julieta Makintach fue asaltado y secuestrado por una banda en San Isidro

Lo secuestraron y lo obligaron a trasladarlos en su camioneta

Después del robo, los delincuentes obligaron a Tomás Makintach a subir a su camioneta Ford Kuga para abandonar el complejo de viviendas.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el personal de seguridad privada abrió el acceso del barrio y permitió la salida del vehículo.

Según la reconstrucción inicial, el abogado permaneció alrededor de diez minutos privado de su libertad, hasta que finalmente logró escapar. Los delincuentes abandonaron la camioneta y continuaron su huida a pie hacia el barrio San Cayetano, en Beccar.

La causa quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella, quien tomó las primeras medidas y la declaración de la víctima.

Los antecedentes de "La Banda del Millón"

La denominada "Banda del Millón" es una organización criminal conformada por mayores y menores de edad que roban bajo la modalidad de ingreso a las casas por la noche, previa inteligencia.

Sus líderes se encuentran detenidos y desde la cárcel planificaron varios robos, todos en zona norte.

Parte de los integrantes de la organización serán juzgados el año que viene por los crímenes del proteccionista de animales Enrique De Marco y el de María Susana Rodríguez Iturriaga.