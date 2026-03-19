Cayó una banda de policías truchos que asaltaba casas y comercios en Zona Norte: cómo operaba
Seis personas fueron detenidas acusadas de integrar una organización criminal. Fingían allanamientos y asaltaban en los partidos de Tigre y Malvinas Argentinas.
Seis personas fueron detenidas acusadas de simular ser policías para cometer diversos robos en distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense. El modus operandi de la organización criminal quedó registrado.
La banda de falsos policías que cometía entraderas en Zona Norte fue desbaratada gracias a una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en los partidos de Tigre y Malvinas Argentinas.
La investigación, encabezada por el fiscal José Amallo, se inició luego de dos robos ocurridos en febrero en Rincón de Milberg y en Don Torcuato. Según las primeras denuncias, el grupo de delincuentes operaba de manera organizada y planificada, haciéndose pasar por policías y simulando escenas de allanamientos. De esta forma, irrumpían en las casas y concretaban los robos.
El modus operandi estaba estudiado hasta el más mínimo detalle: utilizaban chalecos antibalas, armas de fuego cortas y largas, gorras y vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con la investigación, la logística incluía tareas previas de inteligencia, vigilancia y coordinación interna para evitar ser detectados.
Una vez dentro de las viviendas o comercios, exhibían sus armas y reducían a las víctimas para sustraerles dinero y objetos de valor.
La modalidad se repitió en varios asaltos. El primero se registró el 23 de noviembre de 2025, en una imprenta de Garín, donde la víctima fue una mujer de 55 años. Luego, el 15 de enero de 2026, se produjo otro robo en Tigre y, poco más de un mes después, 19 de febrero, atacaron a un joven de 18 años en Don Torcuato. Al día siguiente, un hombre de 47 fue víctima de un robo en el barrio San Pablo de El Talar.
Tras el análisis de las cámaras de seguridad, personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad y el Comando de Patrullas de Tigre logró identificar dos autos en los que se desplazaban los delincuentes: un Volkswagen Up gris y un Peugeot 306 bordó. Con el seguimiento de las imágenes, dieron con el domicilio del dueño de uno de los dos vehículos.
El primer sospechoso fue arrestado el 21 de febrero en su casa luego de cometer el último robo. Cuando analizaron su celular, encontraron un video donde se observa el accionar de la banda y su organización previa a cometer los asaltos. Además, aparecían los demás integrantes.
El fiscal Amallo, de la Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato, solicitó entonces una serie de allanamientos, que fueron aprobados por el juez de Garantías de San Isidro Orlando Díaz.
Finalmente, los operativos fueron realizados por detectives de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge, y se logró la detención de los seis sospechosos, que quedaron imputados del delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda y efracción”.
Los detenidos fueron identificados como Julio Esteban Baldes (58), señalado como líder de la banda, junto a Federico Mario Nahuel Baldes Gonzalez (31), Ana Laura Umbidez (30), Nicolás Giménez (39), Gabriel Emiliano Gavilán Herrera (28) y Luciano Matías Colayago (33).
En la investigación también participaron las fiscalías de Garín, Rincón del Milberg y El Talar, efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tigre y del Grupo Táctico Operativo.
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