Cayó una banda de policías truchos que asaltaba casas y comercios en Zona Norte: cómo operaba

falsos policias

La modalidad se repitió en varios asaltos. El primero se registró el 23 de noviembre de 2025, en una imprenta de Garín, donde la víctima fue una mujer de 55 años. Luego, el 15 de enero de 2026, se produjo otro robo en Tigre y, poco más de un mes después, 19 de febrero, atacaron a un joven de 18 años en Don Torcuato. Al día siguiente, un hombre de 47 fue víctima de un robo en el barrio San Pablo de El Talar.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad, personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad y el Comando de Patrullas de Tigre logró identificar dos autos en los que se desplazaban los delincuentes: un Volkswagen Up gris y un Peugeot 306 bordó. Con el seguimiento de las imágenes, dieron con el domicilio del dueño de uno de los dos vehículos.

falsos policias

El primer sospechoso fue arrestado el 21 de febrero en su casa luego de cometer el último robo. Cuando analizaron su celular, encontraron un video donde se observa el accionar de la banda y su organización previa a cometer los asaltos. Además, aparecían los demás integrantes.

El fiscal Amallo, de la Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato, solicitó entonces una serie de allanamientos, que fueron aprobados por el juez de Garantías de San Isidro Orlando Díaz.

falsos policías

Finalmente, los operativos fueron realizados por detectives de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge, y se logró la detención de los seis sospechosos, que quedaron imputados del delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda y efracción”.

Los detenidos fueron identificados como Julio Esteban Baldes (58), señalado como líder de la banda, junto a Federico Mario Nahuel Baldes Gonzalez (31), Ana Laura Umbidez (30), Nicolás Giménez (39), Gabriel Emiliano Gavilán Herrera (28) y Luciano Matías Colayago (33).

En la investigación también participaron las fiscalías de Garín, Rincón del Milberg y El Talar, efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tigre y del Grupo Táctico Operativo.