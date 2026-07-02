Cayó una "viuda negra" en Mar del Plata: había violado 116 veces la prisión domiciliaria

Sin embargo, el informe indicó que la condenada solo respondió a seis de esos llamados de control. En las restantes 110 oportunidades no atendió las comunicaciones, una situación que fue considerada un incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas por la Justicia.

Frente a esa cantidad de infracciones, el juez resolvió revocar el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenar que la mujer continuara cumpliendo la condena dentro de una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La joven cumple una pena de cinco años de prisión por una causa vinculada a dos robos agravados cometidos bajo la modalidad conocida como "viuda negra", un método delictivo en el que las víctimas son engañadas durante encuentros personales para luego ser drogadas o reducidas y finalmente despojadas de sus pertenencias.

la acumulación de salidas de rango y la falta de respuesta a la gran mayoría de los llamados de control fueron determinantes para que la Justicia dispusiera el traslado inmediato de la condenada a la Unidad Penal N° 50 de Batán. Además, se informó que la mujer deberá presentarse nuevamente ante el juez en una audiencia relacionada con la ejecución de la condena.