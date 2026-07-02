Cayó una "viuda negra" en Mar del Plata: había violado 116 veces la prisión domiciliaria
La joven, de 25 años, está condenada a cinco años de prisión por dos robos agravados con arma. Ordenaron su traslado a la cárcel de Batán.
Sheila Naiquen Suárez, una mujer de 25 años que violó 116 veces la prisión domiciliaria pese a estar condenada a cinco años de prisión por dos robos agravados bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, fue detenida en Mar del Plata y trasladada a la cárcel de Batán.
La medida fue adoptada por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 luego de comprobar que la condenada había incumplido en numerosas oportunidades las condiciones establecidas para permanecer bajo arresto domiciliario.
El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos del Gabinete de Delitos Extorsivos de la DDI Mar del Plata localizaron a la mujer durante un operativo de prevención realizado en la calle Enrique Rau al 2500. Sobre Suárez pesaba una orden de detención emitida por el juez de Ejecución Penal Ricardo Perdichizzi, quien dispuso su inmediato alojamiento en la unidad penitenciaria de Batán.
La decisión judicial se basó en un informe elaborado por la Dirección de Monitoreo Electrónico, organismo encargado de supervisar a las personas que cumplen prisión domiciliaria mediante el uso de tobilleras electrónicas.
De acuerdo con ese reporte, el sistema registró un total de 116 salidas del rango permitido mientras la joven permanecía bajo arresto domiciliario. Cada vez que se detectó una irregularidad, los operadores realizaron llamados telefónicos para verificar la situación y controlar el cumplimiento de la medida.
Sin embargo, el informe indicó que la condenada solo respondió a seis de esos llamados de control. En las restantes 110 oportunidades no atendió las comunicaciones, una situación que fue considerada un incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas por la Justicia.
Frente a esa cantidad de infracciones, el juez resolvió revocar el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenar que la mujer continuara cumpliendo la condena dentro de una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La joven cumple una pena de cinco años de prisión por una causa vinculada a dos robos agravados cometidos bajo la modalidad conocida como "viuda negra", un método delictivo en el que las víctimas son engañadas durante encuentros personales para luego ser drogadas o reducidas y finalmente despojadas de sus pertenencias.
la acumulación de salidas de rango y la falta de respuesta a la gran mayoría de los llamados de control fueron determinantes para que la Justicia dispusiera el traslado inmediato de la condenada a la Unidad Penal N° 50 de Batán. Además, se informó que la mujer deberá presentarse nuevamente ante el juez en una audiencia relacionada con la ejecución de la condena.
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