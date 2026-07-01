Robó una botella de fernet, intentó escapar y le pegó un cabezazo a un policía

Los policías iniciaron una persecución que se extendió por algunos minutos. Sin embargo, cuando lograron alcanzarlo, el sospechoso se resistió de manera violenta. De acuerdo con el parte oficial, durante el procedimiento le dio un cabezazo a uno de los efectivos policiales y también golpeó a una sargento que participaba del operativo.

Tras un breve forcejeo, los policías lograron reducirlo y trasladarlo a la Comisaría Tercera, donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, quien dispuso la aprehensión del hombre por los delitos de hurto y resistencia a la autoridad. Asimismo, ordenó que se llevaran adelante las diligencias de rigor y que el detenido fuera trasladado posteriormente a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación judicial.