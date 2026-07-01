Robó una botella de fernet, intentó escapar y le pegó un cabezazo a un policía
El delincuente forcejó con los efectivos policiales hasta que finalmente fue detenido y trasladado a la cárcel de Batán.
Un hombre de 25 años fue detenido en la ciudad de Mar del Plata luego de robar una botella de fernet de un supermercado e intentar escapar. Durante la persecución, golpeó a una sargento y le dio un cabezazo a uno de los efectivos policiales.
El hecho ocurrió el martes por la tarde en un supermercado ubicado sobre la calle Cerrito al 1400. Todo comenzó cuando el propietario del comercio advirtió que un joven se había llevado una botella de la bebida alcohólica sin pagarla y dio aviso de inmediato a la línea de emergencias 911.
Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas se entrevistaron con el comerciante, quien aportó las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local. Además, brindó una descripción física del sospechoso y detalló la ropa que llevaba puesta al momento del robo, información que resultó clave para dar con su paradero.
Con los datos aportados, los efectivos realizaron un recorrido por la zona y lograron localizar al presunto autor del robo a pocas cuadras del supermercado.
Golpeó a una sargento y le dio un cabezazo a un policía
Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los agentes, el joven arrojó la botella de fernet y comenzó a correr en dirección a un asentamiento cercano con la intención de evitar ser detenido.
Los policías iniciaron una persecución que se extendió por algunos minutos. Sin embargo, cuando lograron alcanzarlo, el sospechoso se resistió de manera violenta. De acuerdo con el parte oficial, durante el procedimiento le dio un cabezazo a uno de los efectivos policiales y también golpeó a una sargento que participaba del operativo.
Tras un breve forcejeo, los policías lograron reducirlo y trasladarlo a la Comisaría Tercera, donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, quien dispuso la aprehensión del hombre por los delitos de hurto y resistencia a la autoridad. Asimismo, ordenó que se llevaran adelante las diligencias de rigor y que el detenido fuera trasladado posteriormente a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación judicial.
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