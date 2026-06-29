Insólito intento de robo en Mar del Plata: quiso entrar a una casa y quedó colgado de una reja

La situación obligó a convocar a personal de Bomberos, que tuvo que asistir al sospechoso y ayudarlo a descender. Como si fuera poco, una vez que logró soltarse, el ladrón intentó escapar del lugar, pero fue rápidamente reducido por los efectivos policiales.

Minutos después, el propietario de la vivienda indicó que al llegar se había encontrado con el delincuente atrapado en la reja y dio aviso a la policía. Por otra parte, luego de revisar la propiedad, confirmó que no se registraban daños ni faltantes en el inmueble, lo que indicó el sospechoso no había podido concretar el robo.

El delincuente tenía antecedentes, pero quedó en libertad

El delincuente, de 40 años, tuvo que ser asistido por personal del SAME y luego trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica por la herida en su pierna.

De acuerdo con fuentes policiales, el imputado posee un amplio historial de antecedentes que incluye causas por daño, averiguación de identidad, encubrimiento, infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal, robo agravado en poblado y en banda, y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.

El caso quedó en manos de la fiscal Mariana Baqueiro, titular de la Fiscalía de Flagrancia departamental, quien imputó al delincuente por el delito de hurto en grado de tentativa. Sin embargo, luego lo dejó en libertad.