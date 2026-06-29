Insólito intento de robo en Mar del Plata: quiso entrar a una casa y quedó colgado de una reja
El delincuente quedó enganchado de una pierna en las púas de la reja perimetral. Tuvo que ser rescatado por los Bomberos y quedó en libertad.
Un insólito episodio de inseguridad ocurrió el domingo en la ciudad de Mar del Plata, donde un delincuente quiso ingresar a robar a una casa, pero quedó enganchado en la reja y tuvo que ser rescatado por los bomberos.
El hecho ocurrió en horas de la tarde en un domicilio ubicado sobre calle Hernandarias al 5400, en el barrio Las Avenidas. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y el video se viralizó rápidamente.
Así fue el robo frustrado en Mar del Plata
Según indicaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre que había intentado ingresar a la vivienda y había quedado atrapado en la reja perimetral.
Cuando los efectivos de la Comisaría tercera y del Comando Patrullas llegaron al lugar, constataron la presencia del delincuente, quien permanecía colgando de una de sus piernas, la cual había quedada enganchada en el alambre de púas colocado sobre el cerco.
La situación obligó a convocar a personal de Bomberos, que tuvo que asistir al sospechoso y ayudarlo a descender. Como si fuera poco, una vez que logró soltarse, el ladrón intentó escapar del lugar, pero fue rápidamente reducido por los efectivos policiales.
Minutos después, el propietario de la vivienda indicó que al llegar se había encontrado con el delincuente atrapado en la reja y dio aviso a la policía. Por otra parte, luego de revisar la propiedad, confirmó que no se registraban daños ni faltantes en el inmueble, lo que indicó el sospechoso no había podido concretar el robo.
El delincuente tenía antecedentes, pero quedó en libertad
El delincuente, de 40 años, tuvo que ser asistido por personal del SAME y luego trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica por la herida en su pierna.
De acuerdo con fuentes policiales, el imputado posee un amplio historial de antecedentes que incluye causas por daño, averiguación de identidad, encubrimiento, infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal, robo agravado en poblado y en banda, y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.
El caso quedó en manos de la fiscal Mariana Baqueiro, titular de la Fiscalía de Flagrancia departamental, quien imputó al delincuente por el delito de hurto en grado de tentativa. Sin embargo, luego lo dejó en libertad.
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