Cayó una viuda negra en Villa Urquiza: la descubrieron por una huella

viuda negra villa urquiza Videos muestran a la viuda negra junto a la víctima

A través del análisis de los rastros levantados en el lugar de los hechos, personal de la Superintendencia de Policía Científica detectó la presencia de una huella dactilar que permitió avanzar en la identificación de la imputada.

Mediante un minucioso trabajo, la huella de la viuda negra fue levantada de las copas de vidrio utilizadas la noche del robo, así como también de un vaso y de dos latas de energizantes.

A su vez, a partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar físicamente a la mujer involucrada, quien habría ingresado al domicilio junto a otros hombres para cometer el robo.

Tras esto, se comprobó que los perfiles en redes sociales denunciados por la víctima coincidían con las imágenes registradas en los videos.

viuda negra villa urquiza Los objetos secuestrados durante el allanamiento

Todos los datos fueron entregados a personal encargado del manejo del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS), dependiente de la División Identificaciones Papiloscópicas, cuyos resultados arrojaron la identidad de la delincuente a través del cruzamiento de datos con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad.

El paso siguiente fue la identificación del domicilio donde residía, ya que se determinó que, con el fin de evadir a la policía, la mujer se mudaba con frecuencia. Meses después, gracias a una ardua investigación, se comprobó que la sospechosa estaba viviendo en el barrio de Villa Urquiza, donde finalmente fue hallada y detenida.

viuda negra villa urquiza La joven de 24 años fue detenida por el delito de robo en poblado y en banda

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, Secretaría N°133, de la Dra. Turner, que labró actuaciones por robo en poblado y en banda.