Cecilia Strzyzowski había hablado de las agresiones de César Sena: "Me hizo la guillotina"

Además, el testigo expuso que Cecilia solía manifestarle de manera constante el temor que le tenía a Marcela Acuña, la madre de César, quien también está siendo juzgada por el femicidio junto a su esposo, Emerenciano Sena.

Por otro lado, el joven contó que Cecilia le había hablado respecto al supuesto viaje a Ushuaia que iba a realizar con César y reveló que el 2 de junio, día en el que se cree que la joven fue asesinada, recibió en su celular un mensaje en el cual la víctima le aseguraba que ya habían llegado a la capital de Tierra del Fuego.

Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski desapareció el 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco, y las últimas personas que la vieron con vida fueron su exmarido, César Sena, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Conforme avanzó la investigación judicial, se dio por entendido que la mujer - que en ese momento tenía 28 años - había sido asesinada tras asistir de visita a la casa de sus exsuegros en compañía de César, de por entonces 20. Al día de hoy, los restos de Cecilia siguen sin aparecer.

Mientras tanto, los tres miembros del clan Sena enfrentan cargos por el secuestro y asesinato de Strzyzowski. César Sena está procesado por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor", mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por "homicidio doblemente agravado en carácter de partícipe primario".

Además están detenidos e imputados Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso, Fabiana González y Gustavo Obregón, por "encubrimiento agravado".

El juicio se desarrollará en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, ubicado en Juan B. Justo 42, hasta el 20 de noviembre, de 8 a 17, donde se llevarán a cabo las lecturas de las acusaciones y cada una de las partes dará lugar a sus alegatos.

Las audiencias se desarrollarán durante al menos tres semanas y a su fin se emitirá un veredicto. En la causa y en base a los delitos por los que se lo juzgará, cabe la posibilidad de que César Sena se enfrente a prisión perpetua por ser autor del femicidio de quien era su pareja.