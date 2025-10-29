Juicio por Cecilia Strzyzowski: detuvieron a uno de los abogados del clan Sena por un motivo peculiar

Emerenciano Sena - Marcela Acuña - César Sena Marcela Acuña junto a Emerenciano y César Sena

Conforme avanzó la investigación judicial se dio por entendido que la mujer -que en ese momento tenía 28 años- había sido asesinada tras asistir de visita a la casa de sus exsuegros en compañía de César Sena, de por entonces 20.

Al día de hoy siguen sin aparecer los restos de Cecilia Strzyzowski, y por eso Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.

Mientras tanto, los tres miembros del clan Sena enfrentan cargos por el secuestro y asesinato de Cecilia Strzyzowski: César Sena está procesado por el delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, y que sus padres, por ser partícipes necesarios del femicidio.

Entre el martes y este miércoles los abogados entrevistaron a más de 160 personas por día en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia para constatar que no tengan ninguna relación con los acusados ni tengan conocimiento en profundidad del caso.

El objetivo es dar con 12 titulares y cuatro suplentes que deberán resolver la situación del clan Sena. La jueza técnica Dolly Fernández estará encargada de garantizar que se siga el debido proceso pero sin intervenir en el fallo, sólo para imponer la pena, si corresponde.