Juicio por Cecilia Strzyzowski: detuvieron a uno de los abogados del clan Sena por un motivo peculiar
El líder piquetero Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, y el hijo de ambos, César Sena, están acusados por la desaparición de Cecilia Strzyzowski.
A más de dos años de la desaparición de Cecilia Strzyzowski en Resistencia, Chaco, comenzó la selección del jurado popular para el juicio por su femicidio. En ese contexto uno de los abogados del clan Sena fue detenido este martes por intentar filmar la audiencia.
Nicolás Boniardi Cabra, intengrante del equipo de abogados de Ricardo Osuna, que defiende al dirigente piquetero Emerenciano Sena, fue demorado por la Policía del Chaco después de que alguien captara el momento en que registró la selección del jurado con la cámara de su celular.
La grabación de la instancia de selección del jurado está prohibida dado que es fundamental para el desarrollo del juicio sin el riesgo de vicios. Tras ser demorado el abogado quedó en libertad pero no pudo volver a entrar a la audiencia.
Otro ejemplo de rigurosidad es que esta semana quedó descartada la participación de una candidata porque conocía a uno de los abogados de la defensa de Emerenciano Sena.
Cecilia Strzyzowski desapareció el 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco, y las últimas personas que la vieron con vida fueron su exmarido, César Sena, y los padres del muchacho, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
Conforme avanzó la investigación judicial se dio por entendido que la mujer -que en ese momento tenía 28 años- había sido asesinada tras asistir de visita a la casa de sus exsuegros en compañía de César Sena, de por entonces 20.
Al día de hoy siguen sin aparecer los restos de Cecilia Strzyzowski, y por eso Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.
Mientras tanto, los tres miembros del clan Sena enfrentan cargos por el secuestro y asesinato de Cecilia Strzyzowski: César Sena está procesado por el delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, y que sus padres, por ser partícipes necesarios del femicidio.
Entre el martes y este miércoles los abogados entrevistaron a más de 160 personas por día en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia para constatar que no tengan ninguna relación con los acusados ni tengan conocimiento en profundidad del caso.
El objetivo es dar con 12 titulares y cuatro suplentes que deberán resolver la situación del clan Sena. La jueza técnica Dolly Fernández estará encargada de garantizar que se siga el debido proceso pero sin intervenir en el fallo, sólo para imponer la pena, si corresponde.
