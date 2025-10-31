Femicidio de Cecilia Strzyzowski: se conformó el jurado popular y comienza el juicio contra los Sena

El femicidio de Cecilia Strzyzowski

En la mañana del viernes 2 de junio de 2023, Cecilia Strzyzowski ingresó a la casa de la familia Sena: iba a encontrarse con su esposo César para realizar junto a él un supuesto viaje al sur del país. Nunca salió de allí ni se la volvió a ver con vida.

Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del Barrio Emerenciano, ubicado en los márgenes de la capital chaqueña.