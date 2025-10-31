Femicidio de Cecilia Strzyzowski: se conformó el jurado popular y comienza el juicio contra los Sena
En el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, este viernes arranca el juicio que tiene como principales acusados a César, esposo de la víctima, y sus padres.
El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años asesinada en Chaco, comienza este viernes al conformarse el jurado popular de doce integrantes, seis de ellos hombres y seis mujeres, además de ocho suplentes ante eventuales ausencias de los titulares.
El juicio se desarrollará en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, ubicado en Juan B. Justo 42, hasta el 20 de noviembre, de 8 a 17, donde se llevarán a cabo las lecturas de las acusaciones y cada una de las partes dará lugar a sus alegatos.
Las audiencias se desarrollarán durante al menos tres semanas y a su fin se emitirá un veredicto. En la causa y en base a los delitos por los que se lo juzgará, cabe la posibilidad de que César Sena se enfrente a prisión perpetua por ser autor del femicidio de quien era su pareja.
Además están detenidos y están imputados sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como coautores del crimen, quienes junto a César serán trasladados al cabo de unas horas, junto a los cuatro acusados por encubrimiento: Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y los partícipes Fabiana González con su pareja Gustavo Obregón.
“La esperanza es lo último que se pierde”, declaró a la prensa Gloria Romero, madre de la víctima, quien aguarda una sentencia de cadena perpetua para la familia acusada por el crimen ocurrido en junio de 2023.
El femicidio de Cecilia Strzyzowski
En la mañana del viernes 2 de junio de 2023, Cecilia Strzyzowski ingresó a la casa de la familia Sena: iba a encontrarse con su esposo César para realizar junto a él un supuesto viaje al sur del país. Nunca salió de allí ni se la volvió a ver con vida.
Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del Barrio Emerenciano, ubicado en los márgenes de la capital chaqueña.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario