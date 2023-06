Desaparición de Cecilia Strzyzowski: César Sena habría culpado a dos mujeres por el femicidio

Según Noticias Argentinas, Sena busca despegarse del asesinato, más allá de que está señalado como autor y los rasguños en el cuello lo complican severamente.

"No estaba en ese momento ahí, pero a Cecilia la mató mi mamá o Patricia", habría relatado el principal sospechoso por el femicidio.

De hecho, ese viernes 2 de junio, cuando se la vio con vida por última vez a Strzyzowski entrando junto al acusado a la casa de Emerenciano Sena y Acuña, habría otros detalles vitales para sostener los dichos de la pareja de Cecilia.

Al parecer, el video en cuestión no terminaría allí, sino que después de arribado el joven matrimonio, al lugar llegaron también Marcela Acuña, su marido, González y Gustavo Obregón.

Por lo tanto, Cecilia y César no estaban solos adentro, sino que se sumó el resto y, para la Justicia, fue ésa la escena del crimen.

Este video, cuyo contenido completo no dieron a conocer los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Fernando Gómez y Nelia Velázquez, respaldarían las afirmaciones de Sena hijo, pero no lo exculparían del crimen.

Ese 2 de junio por la tarde, César Sena y Obregón salieron con bolsas de residuos y las cargaron en dos automóviles, probablemente ya con Cecilia asesinada.

Esa hipótesis encajaría perfectamente con lo que plantean en la Fiscalía respecto a un crimen planificado por un matrimonio contraído sin el consentimiento de Emerenciano y Acuña.

La carta de César Sena desde la cárcel

Ayer, César Sena publicó una carta de puño y letra desde la cárcel donde se encuentra detenido.

"Estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché que Díaz que era mi abogado defensor y de toda mi familia. Está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí. Tengo miedo por mí y hago responsable a esa persona si a mí me pasa algo". aseguró el joven.

La misiva de Sena llegó después de que trascendiera que el joven pretendía declarar ante autoridades judiciales. Hasta ahora no declaró: el acusado no cuenta con patrocinio legal desde que renunció Juan Díaz, que era quien lo representaba, alegando que por razones éticas y profesionales no podía seguir actuando en el caso después de haber conocido las pruebas que se incorporaron en los últimos días.