Terror en Lanús por el asalto a una mujer que iba con un bebé en brazos

Todo sucedió en cuestión de segundos y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. La víctima acababa de estacionar frente a su vivienda cuando fue interceptada por al menos dos ladrones que, según se conoció, se movían por el barrio simulando ser cartoneros para pasar desapercibidos.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes regresan en contramano y se abalanzan sobre la mujer justo cuando intentaba bajar del vehículo junto a los chicos. La situación se volvió dramática rápidamente: uno de los asaltantes comenzó a amenazarla mientras exigía las llaves del auto.

La mujer tenía en brazos a su bebé de un año y además estaba junto a su sobrina, una nena de apenas siete años, que también quedó atrapada en medio de la violenta secuencia. El principal objetivo de la víctima fue resguardar a los menores y evitar que los ladrones avanzaran hacia la vivienda.

De acuerdo con el relato posterior de la joven, uno de los delincuentes llegó a intimidarla con un cuchillo mientras insistía para que entregara el vehículo. Finalmente, tras varios segundos de extrema tensión, los asaltantes escaparon del lugar con el auto y continúan prófugos.

El caso generó conmoción entre los vecinos de la zona y volvió a encender el debate por la creciente inseguridad en distintos puntos del sur del Gran Buenos Aires, donde se multiplican los robos violentos bajo modalidades cada vez más agresivas.