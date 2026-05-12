Tres reincidentes seriales: así cayó la banda de los robacoches en Villa Devoto

A partir de ese momento la Policía de la Ciudad comenzó una persecución y un operativo cerrojo que derivó en la detención de los tres sospechosos. Ocurrió que, al verde acorralado por los policías, uno de los integrantes de la banda intentó escapar, pero fue interceptado en la esquina de Simbrón y Desaguadero. En su poder hallaron una cédula verde y las llaves de un auto Peugeot 208 que, luego se supo, estaba estacionado a unas 20 cuadras del lugar de la detención, en San Blas al 4900.

Durante la requisa, los efectivos policiales encontraron en poder de los acusados distintos elementos vinculados al robo automotor. Entre los objetos secuestrados había una réplica de pistola calibre 9 milímetros, llaves Allen, varias tuercas de seguridad para ruedas, guantes de látex y hasta un posnet.

El temible historial de la banda detenida en Villa Devoto

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Fuentes policiales informaron que los tres hombres detenidos, de 21, 30 y 36 años, acumulaban decenas de causas previas. El temible historial incluye los delitos de robo, robo agravado, tentativa de hurto, encubrimiento agravado, resistencia a la autoridad, lesiones leves, violación de domicilio, tenencia de drogas y medidas restrictivas de acercamiento por violencia familiar. Una vida dedicada al delito.

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Además, detallaron que dos de los detenidos tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, mientras que el restante reside en la Ciudad.

En paralelo, los investigadores determinaron que el Toyota Yaris figura a nombre de una empresa que posee una flota de taxis, por lo que se sospecha que la banda alquilaba el vehículo para utilizarlo como apoyo logístico en los robos y así pasar desapercibidos durante los recorridos por distintos barrios.

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La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8, a cargo de la jueza Yamile Susana Bernán, con intervención de la Secretaría Nº 125 de Jorge Plater.

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