Cerrarán el Paso Cristo Redentor por condiciones climáticas: desde qué hora no se podrá cruzar

Desde la coordinación del sistema integrado comunicaron que el paso se mantendrá en esta condición hasta nuevo aviso, quedando la reapertura sujeta a la mejora de las condiciones climáticas y a la evaluación de la calzada por parte de las vialidades nacionales de ambos países.

En temporadas de otoño e invierno, la alta montaña suele registrar cierres temporales por fenómenos similares, lo que impacta en la logística regional y genera complicaciones a sectores vinculados al comercio exterior.