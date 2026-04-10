Cerrarán el Paso Cristo Redentor por condiciones climáticas: desde qué hora no se podrá cruzar
La coordinación del corredor internacional anunció que el tránsito se interrumpirá debido a un pronóstico de inestabilidad que afecta la seguridad vial.
Las autoridades del Paso Cristo Redentor informaron que el corredor internacional, que conecta Mendoza con Chile, permanecerá cerrado de manera preventiva a partir de las 16:00 horas de este viernes 10 de abril.
Esta interrupción se debe a condiciones meteorológicas adversas en alta montaña y afectará la circulación de todo tipo de vehículos para garantizar la seguridad vial.
La reapertura del corredor fronterizo quedará supeditada a la mejora del clima y a una evaluación técnica de la calzada por parte de los organismos viales de ambos países, añadió la coordinación del sistema integrado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un marcado descenso de la temperatura y probabilidad de nevadas en la zona de alta montaña. Para este viernes, el organismo previó temperaturas mínimas de hasta -6°C (21°F) y máximas que no superan los 5°C (41°F) en localidades como Las Cuevas.
Además, el SMN emitió alertó las nevadas estar aompañadas de fuerte lluvia, factores que complican el tránsito y aumentan la posibilidad de congelamiento en la calzada. Ante este pronóstico de inestabilidad climática de la zona, las autoridades recomiendan a quienes planean viajar hacia la alta montaña consultar previamente los canales de información oficiales para conocer el estado actualizado del paso. Teniendo en cuenta que cientos de camiones y vehículos particulares cruzan la frontera terrestre de Chile y Argentina, la medida obliga a reprogramar viajes y buscar rutas alternativas.
Como parte del protocolo de seguridad, se ha dispuesto un corte de circulación anticipado en la localidad de Uspallata, el cual se hará efectivo a las 14:00 horas (hora local) y en Guardia Vieja a las 13 horas de Chile.
Desde la coordinación del sistema integrado comunicaron que el paso se mantendrá en esta condición hasta nuevo aviso, quedando la reapertura sujeta a la mejora de las condiciones climáticas y a la evaluación de la calzada por parte de las vialidades nacionales de ambos países.
En temporadas de otoño e invierno, la alta montaña suele registrar cierres temporales por fenómenos similares, lo que impacta en la logística regional y genera complicaciones a sectores vinculados al comercio exterior.
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