César Sena cambió de abogado antes de ser trasladado a otra comisaría en Resistencia

Es que en la misma dependencia está alojado su padre, Emerenciano Sena, también imputado por la desaparición y femicidio de Cecilia, y la idea es mantenerlos separados.

En tanto, durante esta jornada, el menor de los Sena designó como nuevo abogado, en reemplazo de su defensa oficial, a Ricardo Osuna, un penalista local.

"Hablé cuestiones formales, de la causa no hablé porque no tengo las actuaciones. Yo lo tengo que defender de lo que está en el expediente y aún no lo vi", dijo esta mañana Osuna al canal Crónica TV.

El letrado añadió que, según lo que tomó conocimiento, existen "pocas pruebas hasta el momento" contra su defendido, a quien dijo que vio "normal" durante su visita a la seccional 3ra. de Resistencia, antes de su trasladado a otra dependencia policial.