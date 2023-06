Declararon los tíos de César Sena: "No ponemos las manos en el fuego por nadie"

"Yo estuve con César y me negó el crimen. Nosotros no lo encubrimos. Él me dijo que Cecilia salió de su casa y que lo vamos a comprobar porque hay una cámara en frente de su casa. Yo le pregunté que si lo hizo y él me dijo ‘no, no, no’", explicó el tío de César.

Y agregó: "No sé lo que pasó porque no vivo en la casa. No pongo las manos en el fuego por nadie. Pensamos que la verdad va a surgir. Nosotros estamos consternados, imagínate que digan que fue un secuestro seguido de muerte, esto nos rompe el alma".